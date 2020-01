Zlatan Ibrahimovic heeft maandag in het competitieduel met Sampdoria (0-0) zijn officiële rentree voor AC Milan gemaakt. De 38-jarige Zweed viel tien minuten na rust in. In Turijn wees Cristiano Ronaldo zijn club Juventus met een hattrick de weg tegen Cagliari: 4-0.

Ibrahimovic tekende op 27 december bij Milan, de club waarvoor hij van 2010 tot de zomer van 2012 ook al speelde. De spits was clubloos nadat hij zijn contract bij het Amerikaanse Los Angeles Galaxy niet verlengde.

Tegen laagvlieger Sampdoria - de club staat zestiende in de Serie A - kon Ibrahimovic zijn nieuwe werkgever niet voor puntenverlies behoeden. Milan kwakkelt al jaren en staat ook nu slechts elfde.

Ibrahimovic kwam in Italië ook uit voor Juventus (2004-2006) en Internazionale (2006-2009). De 116-voudig international werd in 2011 kampioen met AC Milan en pakte met Inter drie keer de landstitel. Verder kwam hij uit voor Malmö FF, Ajax, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United.

Vrijdag was Ibrahimovic al even in het shirt van AC Milan te zien in een nietszeggende oefenwedstrijd tegen de kleine club Rhodense. Hij scoorde toen direct.

Zlatan Ibrahimovic begon op de bank tegen Sampdoria. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo op schot voor Juventus

Bij Juventus was Matthijs de Ligt net als in de laatste wedstrijden bankzitter. De verdediger zag dat ploeggenoot Ronaldo met een hattrick de show stal tegen Cagliari. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar scoorde drie keer - waarvan éénmaal uit een strafschop - en zag Gonzalo Higuaín het andere doelpunt maken.

De 34-jarige Ronaldo maakte zijn elfde, twaalfde en dertiende Serie A-treffer van het seizoen en heeft in competitieverband zijn eerste hattrick te pakken sinds maart 2018, toen hij voor Real Madrid vier keer tegen Girona (6-3) scoorde.

Ook Marten de Roon en Hans Hateboer kwamen maandag in actie in de Serie A. Het Nederlandse duo beleefde een heerlijke middag met Atalanta tegen Parma, dat met 5-0 werd verslagen.

Atalanta, dat nog in de Champions League actief is, beleeft opnieuw een prima seizoen. De club is achter Juventus, Internazionale, Lazio en AS Roma de nummer vijf van Italië.

Cristiano Ronaldo viert zijn tweede van drie treffers tegen Cagliari. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A