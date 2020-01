Zlatan Ibrahimovic heeft maandag zijn officiële rentree gemaakt voor AC Milan in het competitieduel met Sampdoria. De 38-jarige Zweed viel tien minuten na rust in.

De stand was op dat moment 0-0. De wedstrijd in San Siro begon om 15.00 uur en is dus nog bezig.

Ibrahimovic tekende op 27 december bij Milan, de club waar hij van 2010 tot en met 2012 ook al speelde. De spits was clubloos nadat hij zijn contract bij het Amerikaanse Los Angeles Galaxy niet verlengde.

In Italië kwam Ibrahimovic ook uit voor Juventus (2004-2006) en Internazionale (2006-2009). De 116-voudig international werd in 2011 kampioen met AC Milan en pakte met Inter drie keer de landstitel. Verder kwam hij uit voor Malmö FF, Ajax, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United.

Vrijdag was Ibrahimovic al even in het shirt van AC Milan te zien in een nietszeggende oefenwedstrijd tegen de kleine club Rhodense. Hij scoorde toen direct.

Naast AC Milan-Sampdoria begonnen ook Juventus-Cagliari en Atalanta Bergamo-Parma maandag om 15.00 uur. Eerder op de dag stond Bologna-Fiorentina (1-1) op het programma.

Zlatan Ibrahimovic begon op de bank tegen Sampdoria. (Foto: Pro Shots)

