De onafhankelijke tuchtcommissie van de KNVB zal zich gaan buigen over de zaak rond de racistische spreekkoren van fans van FC Den Bosch in het thuisduel met Excelsior van half november.

De aanklager betaald voetbal heeft "gezien de maatschappelijke impact en discussie" besloten om geen schikkingsvoorstel te doen en de zaak direct voor te leggen aan de tuchtcommissie, meldt de KNVB maandag.

De Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior werd in de eerste helft ruim een kwartier stilgelegd nadat er racistische leuzen te horen waren aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

Volgens de aanvaller hoorde hij van de tribunes onder meer 'k-zwarte', 'k-neger', 'katoenplukker' en 'Zwarte Piet'.

De KNVB kondigde op de dag van de wedstrijd al aan dat het incident zou worden onderzocht. FC Den Bosch is officieel in staat van beschuldiging gesteld voor wanordelijkheden door een deel van haar aanhang (het uiten van racistische spreekkoren en/of het doen van racistische uitlatingen in de richting van Mendes Moreira).

FC Den Bosch stelde zelf ook een onderzoek in. De huidige nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie heeft een aantal supporters een stadionverbod opgelegd, officieel voor wangedrag als het gooien van bekers bier. Een woordvoerder van de club meldde vorige maand aan NU.nl dat het voorlopig lastig is om racisme te bewijzen.