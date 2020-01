Feyenoord is maandag zonder Yassin Ayoub en Liam Kelly naar het trainingskamp in het Spaanse Marbella afgereisd. De overbodige middenvelders mogen vertrekken bij de Rotterdammers.

De 25-jarige Ayoub stapte in de zomer van 2018 transfervrij over van FC Utrecht naar Feyenoord, maar veroverde nooit een basisplek. Hij kwam in zijn eerste seizoen nog wel tot achttien officiële duels en scoorde daarin twee keer.

Dit seizoen viel Ayoub buiten de boot; hij speelde tot de winterstop nog maar 67 minuten. Ook onder Dick Advocaat, die eind oktober het stokje overnam van de vertrokken Jaap Stam, kan de middenvelder niet op speeltijd rekenen.

Kelly staat pas een half jaar onder contract bij Feyenoord. De Ier werd vorige zomer aangetrokken op voorspraak van Stam, die hem nog kende uit zijn tijd bij Reading. De 24-jarige Kelly kon echter geen moment overtuigen en speelde nog maar twee officiële wedstrijden voor Feyenoord.

De Eredivisionist meldt dat Ayoub en Kelly "de ruimte krijgen om zich te oriënteren op een andere club waar ze meer kans hebben op speeltijd". De twee middenvelders staan nog tot medio 2022 onder contract bij Feyenoord.

Feyenoord is maandag met 26 spelers naar Marbella vertrokken, onder wie jeugdspelers Ramon Hendriks en Denzel Hall. De ploeg van Advocaat speelt op 8 januari een oefenwedstrijd tegen Hoffenheim en drie dagen later is Borussia Dortmund de tegenstander in een vriendschappelijk duel.