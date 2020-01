AZ heeft Bjørn Johnsen maandag verkocht aan het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai FC. De spits, die in Alkmaar niet uit de verf kwam, werd in de eerste seizoenshelft al verhuurd aan Rosenborg BK.

Johnsen maakte in het seizoen 2017/2018 de nodige indruk bij ADO Den Haag door negentien keer te scoren in de Eredivisie, waarna AZ de spits in de zomer van 2018 overnam. Hij wist de verwachtingen bij de Alkmaarders echter nooit waar te maken.

De 28-jarige Johnsen kwam in zijn eerste seizoen in Alkmaar tot 25 officiële wedstrijden en scoorde daarin zeven keer. De in Amerika geboren Noor speelde in augustus nog kort mee in de return tegen Royal Antwerp in de voorronde van de Europa League, waarna AZ hem vorige zomer voor een half seizoen aan Rosenborg verhuurde.

Nu laat Johnsen AZ definitief achter zich voor een avontuur in Zuid-Korea. De zestienvoudig international van Noorwegen speelde eerder in zijn loopbaan voor clubs in Spanje, Portugal, Bulgarije en het Schotse Heart of Midlothian.

Het is niet duidelijk hoeveel geld AZ ontvangt voor Johnsen. Hij stond nog tot medio 2022 onder contract bij de huidige nummer twee in de Eredivisie. Johnsen wordt bij Ulsan Hyundai ploeggenoot van Dave Bulthuis.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie