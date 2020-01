Daniel Schwaab heeft zijn bedenkingen bij de keuze van PSV om opnieuw een trainingskamp in Qatar te beleggen. De 31-jarige verdediger vindt het vanwege de afstand en de mensenrechtensituatie in het land niet de juiste keuze.

"Ik kijk kritisch naar de manier waarop hier wordt omgegaan met arbeiders en mensen. Gezien de mensenrechtensituatie weet ik niet of je hier naartoe moet gaan", zegt Schwaab maandag vanuit Qatar in gesprek met De Telegraaf.

PSV koos in de winterstop van het vorige seizoen ook al voor een trainingskamp in Qatar, tot ergernis van mensenrechtenorganisaties als Amnesty. Zo is de vrijheid van meningsuiting in het land in het Midden-Oosten beperkt en zouden vrouwen achtergesteld worden.

"Als ik zelf de verantwoordelijke zou zijn, had ik voor Spanje of Portugal gekozen", aldus Schwaab, die ook geen fan is van de verre reis. "Het veld is super en alle faciliteiten zijn heel goed, maar het zijn wel lange vluchten voor een kamp van een week. Daardoor verlies je twee hele reisdagen."

Overigens is PSV niet de enige club die zich in Qatar voorbereidt op de tweede seizoenshelft, want ook Ajax verblijft deze week in het Arabische emiraat. Datzelfde geldt voor onder meer de Belgische clubs KAS Eupen en Club Brugge, tegen wie Ajax en PSV oefenwedstrijden spelen.

Daniel Schwaab tijdens het trainingskamp van PSV in Qatar. (Foto: Pro Shots)

'Ontslag Van Bommel is persoonlijke nederlaag'

De Eindhovenaren hopen zich in Qatar op te richten na een teleurstellende eerste seizoenshelft, waarin trainer Mark van Bommel vanwege de tegenvallende resultaten werd ontslagen. PSV strandde in de Europa League en staat momenteel op de derde plek in de Eredivisie met een achterstand van liefst tien punten op koploper Ajax.

"We hebben zware maanden achter de rug. Dat had ik me wel anders voorgesteld, toen ik besloten had om terug te komen", bekende Schwaab. De Duitser keerde vorige zomer terug in Duitsland, maar tekende in augustus op verzoek van Van Bommel alsnog een nieuw contract bij PSV.

"Ik heb het als een persoonlijke nederlaag ervaren dat het niet gelukt is om er een succes van te maken. Ik heb altijd een goede relatie met de trainer gehad. Het belangrijkste is dat iedereen nu op nul begint. Het verleden is het verleden, dat slepen we niet meer mee."

PSV, dat sinds december onder leiding staat van Ernest Faber, verblijft tot en met 12 januari in Qatar. Bruma is inmiddels ook aangesloten, nadat de Portugese aanvaller door een verlopen paspoort aanvankelijk niet mee kon reizen. De Eindhovenaren vervolgen de competitie op zondag 19 januari met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

