Jürgen Klopp overlaadde zijn ploeg zondagavond met complimenten na de fraaie zege op Everton in de derde ronde van de FA Cup. Een B-team van Liverpool was op Anfield verrassend met 1-0 te sterk voor de stadgenoot en rivaal.

"Ik zag een sensationeel goede prestatie van een team met veel spelers die voor het eerst op dit podium speelden", zei een trotse Klopp na de wedstrijd. "Het was echt een perfecte en buitengewone avond met een schitterende atmosfeer. Ik genoot van elk moment."

De Duitse coach maakte van de FA Cup-wedstrijd gebruik om vaste krachten als Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Sadio Mané rust te gunnen. Sterker nog: van de gebruikelijke basisploeg stonden alleen Joe Gomez en aanvoerder James Milner aan de aftrap, terwijl Milner na negen minuten al uitviel met een spierblessure.

In de kwartfinales van de League Cup koos Klopp ook voor een B-elftal en dat ging toen hopeloos mis - Aston Villa was met 5-0 veel te sterk voor 'The Reds' - maar tegen rivaal Everton ging het de jonge ploeg een stuk beter af.

"In de eerste helft was het misschien een beetje wild, maar dat is compleet normaal als je onze principes naleeft. Voetbaltechnisch was het op momenten echt briljant. Natuurlijk hield Adrían (doelman, red.) ons enkele keren op de been, maar ik vond iedereen exceptioneel spelen."

Curtis Jones tekende voor de winnende treffer namens Liverpool. (Foto: Pro Shots)

'Doelpunt Curtis was echt geweldig'

De wedstrijd bleef lang zonder doelpunten, maar Liverpool brak twintig minuten voor tijd alsnog de ban voor eigen publiek. Curtis Jones krulde de bal op schitterende wijze via de onderkant van de lat in het doel. De pas achttienjarige middenvelder kreeg vanzelfsprekend de meeste aandacht, tot ergernis van Klopp.

"Natuurlijk vond ik zijn doelpunt geweldig. Ik vind Curtis ook een geweldige voetballer. Als er niks geks gebeurt, speelt hij later wekelijks in de hoofdmacht. Maar er waren veel meer extreem goede optredens", benadrukte de manager.

"Ik kan echt niet begrijpen waarom niemand me vragen stelt over Pedro Chirivella, Neco Williams of Yasser Larouci. Is dat het signaal dat we willen afgeven naar deze jonge jongens, dat ze genegeerd worden als ze niet scoren? De jongens mogen echt trots zijn op hun spel, het was bijzonder goed."

Liverpool speelde tegen Everton al de vierde wedstrijd in slechts elf dagen. De ongenaakbare koploper in de Premier League vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Everton wacht nog steeds op de eerste zege op Liverpool deze eeuw.

