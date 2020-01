Phillip Cocu komt woorden tekort over het spel van Wayne Rooney en Tom Huddlestone na de stunt van Derby County in het FA Cup-toernooi. De Nederlandse coach zag zijn ploeg zondag in de derde ronde met 0-1 winnen bij Crystal Palace.

"Wayne had een hoop invloed op de wedstrijd. Je kon zien hoeveel ervaring hij heeft", zei Cocu na de overwinning. "Hij weet precies wanneer hij de bal moet ontvangen en geeft geweldige passes. De andere spelers weten al dat hij de pass zal geven en kunnen de loopacties maken."

Rooney speelde tegen Crystal Palace zijn tweede wedstrijd voor Derby County. Net als tijdens zijn debuut voor de Championship-club tegen Barnsley (2-1-zege) had de Engelse routinier een controlerende rol op het middenveld.

Cocu kon tegen Crystal Palace ook weer beschikken over Huddlestone. De middenvelder kon tegen Barnsley niet in actie komen door een spierblessure, maar had zondag een belangrijk aandeel in de overwinning.

"Een groot deel van het succes van vandaag was ook te danken aan het samenspel tussen hem (Rooney, red.) en Tom Huddlestone", loofde Cocu. "Het was een genot om naar te kijken. Ze zijn heel slim en hebben een goed inzicht."

Derby County viert de winnende treffer van Chris Martin. (Foto: Pro Shots)

'Dit resultaat toont aan dat we op de goede weg zijn'

"Ze weten waar ze in balbezit moeten komen en vervolgens ook wat ze ermee moeten doen. Dat geeft ons meer zekerheid en rust aan de bal", vervolgde de 49-jarige trainer. "Ik was heel blij om Tom weer te zien spelen en Wayne liet zien dat hij ook in een meer controlerende positie kan spelen."

Derby County won dankzij een treffer van Chris Martin in de eerste helft en boekte zijn derde overwinning op rij. Cocu ziet dat zijn ploeg progressie boekt.

"Dit resultaat toont aan dat we op de goede weg zijn. Ook gezien ons spel vandaag, het was een geweldige teamprestatie. We probeerden het initiatief naar ons toe te trekken, ook al was het een uitwedstrijd", besloot hij.