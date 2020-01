José Mourinho baalt stevig van het gelijkspel van Tottenham Hotspur tegen Middlesbrough in de FA. De Portugees vindt dat de treffer van de Championship-club niet had mogen tellen en deelt en passant een sneer uit aan de VAR.

"Het doelpunt van Middlesbrough had afgekeurd moeten worden, want het was buitenspel", stelde Mourinho na afloop van het 1-1-gelijkspel. "De VAR zou dat zeker hebben gezien."

Tottenham kwam vijf minuten na rust op achterstand bij Middlesbrough door een doelpunt van Ashley Fletcher. Voordat de spits scoorde, stond hij op de rand van buitenspel toen hij een pass van George Saville ontving.

Er was geen VAR aanwezig in het Riverside Stadium, waardoor de arbitrage de situatie zelf moest beoordelen. De vlag bleef omlaag, waardoor Middlesbrough op een 1-0-voorsprong kwam. Desondanks had Mourinho geen problemen met de afwezigheid van de VAR.

"Het was een goede wedstrijd. De scheidsrechter was ditmaal niet iemand die tweehonderd mijl verderop in een kantoor zit", aldus de 56-jarige coach. "Wij hebben geen VAR, we hebben VR. Videoarbiters die de wedstrijd bepalen en de scheidsrechter niet helpen."

Teleurstelling bij Erik Lamela na het gelijkspel bij Middlesbrough. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen reageerde na het tegendoelpunt'

Tottenham moet door het gelijkspel weliswaar op herhaling tegen Middlesbrough, maar Mourinho was wel tevreden over het spel van zijn ploeg, die het moest stellen zonder de geblesseerde Harry Kane.

"We stonden 1-0 achter en ik had het gevoel dat we in de problemen waren zonder echte spits, terwijl zij met veel mensen en veel bezieling de verdedigende stellingen opzochten. Maar toen reageerde iedereen, ik reageerde en de jongens ook."

Elf minuten na de openingstreffer van Middlesbrough bracht Lucas Moura de 'Spurs' op gelijke hoogte. Daarna kregen de bezoekers de nodige kansen op de winnende goal, maar een replay kon niet voorkomen worden.

Tottenham kreeg de nodige kansen op de winnende treffer. (Foto: Pro Shots)

'Deze wedstrijd kunnen we er niet bij hebben'

"Als er één team had moeten winnen, dan waren wij dat", concludeerde Mourinho. "We kregen zo veel kansen en we speelden de laatste twintig minuten erg goed. We misten alleen een tweede treffer."

Het is nog onbekend wanneer de replay tussen Tottenham en Middlesbrough op het programma staat, maar Mourinho is niet blij dat zijn ploeg een extra wedstrijd moet spelen. "Het is een wedstrijd die we er niet bij kunnen hebben. Onze selectie is al krap door alle problemen die we hebben."

Tottenham is aan een teleurstellend seizoen bezig. De ploeg van Mourinho staat slechts zesde in de Premier League en liet al in dertien competitieduels punten liggen.