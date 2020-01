Mario Balotelli heeft geen goed woord over voor de Lazio-fans die zondag op de tribune zaten in het duel met Brescia. De 29-jarige spits was in die wedstrijd opnieuw het mikpunt van racistische leuzen.

Het duel in Stadio Mario Rigamonti werd na een half uur stilgelegd omdat fans van de bezoekers uit Rome zich misdroegen. Nadat de stadionspeaker de Lazio-fans had opgeroepen om te stoppen met het zingen van racistische liederen, werd de wedstrijd hervat.

Voordat de wedstrijd werd onderbroken had Balotelli Brescia op een 1-0-voorsprong gezet. Door twee goals van Ciro Immobile ging de ploeg van de Italiaanse aanvaller alsnog met 1-2 onderuit.

"De Lazio-fans die vandaag in het stadion aanwezig waren moeten zich schamen", schreef Balotelli, die met Brescia uiteindelijk met 1-2 onderuit ging, op Instagram.

Lazio neemt in een verklaring afstand van het racistische gedrag van de supporters. "Lazio distantieert zich van op de meest uitgesproken manier van het discriminerende gedrag van een kleine minderheid van de supporters tijdens de wedstrijd tegen Brescia", schrijft de Romeinse club op zijn website.

Balotelli al eerder mikpunt van racisme

Het was niet de eerste keer dat Balotelli het mikpunt was van racisme. Begin november stapte hij in het uitduel met Hellas Verona van het veld nadat hij ook al onheus werd bejegend. Ook schoot hij een bal het publiek in, waarvoor hij een gele kaart ontving.

Racisme is al jaren een groot probleem in het Italiaanse voetbal. Bij andere wedstrijden ging het dit seizoen ook al mis.

Fans van Cagliari maakten in september apengeluiden naar Internazionale-spits Romelu Lukaku toen hij een strafschop nam. Cagliari werd door de Italiaanse bond niet bestraft na dat voorval.

Ook de wedstrijd Atalanta Bergamo-Fiorentina werd enkele minuten stilgelegd wegens racistische spreekkoren vanaf de tribunes tegen de Braziliaan Dalbert van Fiorentina. De fans van Hellas maakten zich eerder ook al schuldig aan apengeluiden jegens de Ivoriaanse AC Milan-speler Franck Kessié.

