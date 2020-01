Tottenham Hotspur is er zondag in de derde ronde van de FA Cup niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel bij Middlesbrough. De Londenaren moeten daarom een replay spelen. Phillip Cocu bereikte met Derby County wel de vierde ronde.

Tottenham kwam kort na rust op achterstand bij Middlesbrough door een doelpunt van Ashley Fletcher. De Engelsman stormde op het vijandige doel af na een mooie pass van George Saville en passeerde Paulo Gazzaniga in de korte hoek.

Elf minuten later bracht Lucas Moura de stand weer in evenwicht. De Braziliaan kopte raak uit een afgemeten voorzet van Serge Aurier. Beide ploegen kregen daarna nog kansen op de overwinning, maar er werd niet meer gescoord in het Riverside Stadium.

Het is nog onbekend wanneer Tottenham Hotspur en Middlesbrough op herhaling moeten in de FA Cup. De replay wordt in Londen gespeeld.

Derby County viert het doelpunt van Chris Martin. (Foto: Pro Shots)

Cocu wint met Derby County bij Crystal Palace

Cocu won met Derby County verrassend op bezoek bij Crystal Palace: 0-1. Chris Martin kroonde zich tot matchwinner bij de Championships-club door na iets meer dan een half uur het enige doelpunt te maken.

Crystal Palace, waarbij Jaïro Riedewald een kwartier voor tijd werd gewisseld, speelde vanaf de 63e minuut met tien man door een rode kaart voor Luka Milivojevic.

Wayne Rooney, die donderdag zijn debuut maakte voor Derby County, speelde opnieuw de hele wedstrijd mee. Kelle Roos stond onder de lat bij de ploeg van Cocu.

Ross Barkley juicht na de 2-0 van Chelsea tegen Nottingham Forest. (Pro Shots)

Chelsea probleemloos langs Nottingham Forest

Ook Chelsea plaatste zich probleemloos voor de vierde ronde. De 'Blues' versloegen Nottingham Forest met 2-0 dankzij treffers van Callum Hudson-Odoi en Ross Barkley.

Sheffield United was in de derde ronde met 2-1 te sterk voor AFC Fylde, dat uitkomt in de National League. Callum Robinson en Leon Clarke waren trefzeker namens de nummer acht van de Premier League.

Later zondag staan Liverpool en Everton nog tegenover elkaar in de FA Cup. De Merseyside-derby is om 17.01 uur begonnen op Anfield.