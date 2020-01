Mohammed Allach is per direct vertrokken als technisch directeur bij Vitesse. Hij had zich al ziek gemeld bij de Arnhemse Eredivisionist, nadat de club Edward Sturing als nieuwe trainer had aangesteld.

Naar verluidt kon de voormalige verdediger zich niet vinden in die keuze, waarna hij niet meer op de club verscheen. Zondag is besloten om per direct een eind aan de samenwerking te maken.

De rol van Allach werd sinds een week al op interimbasis waargenomen door hoofd scouting Marc van Hintum. Hij blijft die rol voorlopig vervullen.

Vitesse moest na het vertrek van Leonid Slutsky op zoek naar een nieuwe trainer. De Rus stapte eind november op na de vijfde competitienederlaag op rij. Zijn taken werden daarna waargenomen door Joseph Oosting, maar die beschikte niet over de juiste papieren. In clubicoon Sturing werd vervolgens een oplossing tot het einde van dit seizoen gevonden.

Edward Sturing werd eerder al als nieuwe trainer aangesteld. (Foto: Pro Shots)

'Hoopt op stabiliteit op sleutelpositie'

Allach was bezig aan zijn tweede periode in Arnhem. Hij was van 2013 tot en met 2017 al technisch directeur bij Vitesse, dat in dat laatste jaar voor het eerst in de clubhistorie de KNVB-beker won. Hij vertrok naar het Israëlische Maccabi Haifa, maar keerde vorig jaar terug.

Allach gaat op de website van de club niet direct in op de reden van zijn vertrek. "Ik heb eind 2019 de balans opgemaakt waar ik sta en hoe ik verder wil gaan met mijn loopbaan", zegt hij in een persverklaring. "Na zo'n overweging vind ik dat je eerlijk naar elkaar moet zijn en dan samen een beslissing moet nemen die zowel het beste is voor de club als voor mijzelf."

Algemeen directeur Pascal van Wijk zegt het vertrek van zijn technische man te betreuren. "Zeker op de sleutelposities binnen de club hoop je op stabiliteit en continuïteit", meldt hij. "De focus komt allereerst te liggen op de winterse transferperiode. Daarna gaan we zorgvuldig op zoek naar een nieuwe technisch directeur."