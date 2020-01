Jon Dahl Tomasson is zondag gepresenteerd als nieuwe trainer van het Zweedse Malmö FF. De voormalig spits van onder meer Feyenoord en AC Milan komt over van de Deense bond, waar hij assistent-bondscoach was.

"Ik ben ontzettend trots om bij een van de beste clubs uit Scandinavië te mogen werken", aldus Tomasson op de site van zijn nieuwe werkgever. "Uit de eerste gesprekken bleek al dat de club en ik dezelfde ambities hebben. We gaan er alles aan doen om die ambities te bewerkstelligen."

De 43-jarige Tomasson stond eerder zonder al te veel succes als hoofdtrainer aan het roer bij Excelsior en Roda JC. In de zomer van 2015 werd hij aangesteld als assistent van trainer Peter Bosz bij Vitesse, waar hij vanwege zijn vertrek naar de Deense bond een half seizoen actief was. Na het EK van komende zomer zou hij sowieso al vertrekken uit Denemarken.

Malmö eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Zweedse Allsvenskan. De club bereikte onder de Duitse trainer Uwe Rösler, die vorige maand vertrok, de laatste 32 van de Europa League. Daarin neemt Malmö het op tegen VfL Wolfsburg.

De Zweedse competitie loopt over een kalenderjaar en gaat in april van start. Tomasson treedt op 10 januari officieel bij Malmö in dienst.