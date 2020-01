Ajax is wederom een samenwerking aangegaan met een buitenlandse club. De Eredivisionist gaat in zee met Sharjah FC, de huidige kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten.

Beide clubs zijn een verbintenis voor drie jaar aangegaan, met een optie voor nog eens drie jaar, meldt Ajax zondag. De landskampioen gaat de club helpen bij de ontwikkeling van de jeugdopleiding.

Bij die samenwerking hoort onder meer dat Ajax stafleden permanent onderbrengt in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij houden zich bij Sharjah FC bezig met scouting, talentontwikkeling en ondersteuning van de betrokken afdelingen.

Ajax heeft al een samenwerking met onder meer het Chinese Guangzhou R&F, de club waar Giovanni van Bronckhorst de nieuwe trainer is. Ook het Japanse Sagan Tosu en Australische Sydney FC worden door Ajax ondersteund. Dat levert de club vele miljoenen op.

Sharjah heeft zelfde voor ogen als Ajax'

"Sharjah FC is een club die op het gebied van het opleiden van talent hetzelfde voor ogen heeft", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. "Ons doel is om samen een sterke jeugdopleiding neer te zetten, de talenten daar naar een hoger niveau te tillen."

Mohsim Musabah, president van Sharjah FC, spreekt van een belangrijke stap voor zijn club, die dit seizoen uitkomt in de Aziatische Champions League en wederom bovenaan staat in de competitie. "We zijn erg blij om deze overeenkomst aan te gaan met de beste jeugdacademie ter wereld."

Ajax bereidt zich momenteel in Qatar voor op de tweede helft van het seizoen. De Amsterdammer spelen daar zaterdag een oefenduel met Club Brugge. De koploper van de Eredivisie hervat de competitie op 19 januari thuis tegen Sparta Rotterdam.