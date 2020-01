Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic in Malmö is in de nacht van zaterdag op zondag voor de zoveelste keer het mikpunt van vandalisme geweest. Dit keer is het beeld volledig van de sokkel getrokken.

Het bronzen beeld van de Zweedse topspits werd sinds de plaatsing op 8 oktober al minimaal een handvol keren beschadigd. Zo werd eind december nog de neus van het beeld gezaagd.

Dit keer zijn de vernielingen wat verder gegaan. Vandalen hebben het vlak boven de voeten afgezaagd en omvergegooid. Bovendien hebben zij een shirt met de tekst Zweden over het hoofd getrokken en hebben zij met verf op de grond geschreven dat het beeld verwijderd moet worden.

Het is vermoedelijk wederom het werk van supporters van Malmö FF, die niet blij zijn dat Ibrahimovic vorig jaar 25 procent van de aandelen van aartsrivaal Hammarby IF overnam. Zij zien dat als hoogverraad.

'Haal beeld nu maar weg'

Eind december werd nog de neus van het beeld er afgezaagd. Eerder werd al geprobeerd het beeld in brand te steken en hing al eens een wc-bril aan een arm en een touw om de nek van het beeld. Ook zijn er doodsbedreigingen en racistische leuzen op en bij het beeld gespoten. Daarnaast werd al eens eerder geprobeerd om de onderbenen door te zagen.

25 Boze fans Zweedse club Malmö steken beeld Ibrahimovic in brand

Na al die eerdere vernielingen werd al een hek om het beeld gezet, maar dat bleek geen enkele zin te hebben. Het hekwerk lag er zondagochtend volledig vernield bij, nadat het 3,5 meter hoge beeld erop was gevallen. Omwonenden roepen dan ook op om het beeld nu maar te verwijderen.

De 38-jarige Ibrahimovic heeft sinds vorige week weer een nieuwe club. Hij verbond zich na zijn vertrek bij Los Angeles Galaxy aan AC Milan. Hij speelde eerder van 2010 tot en met 2012 voor de inmiddels gevallen Italiaanse topclub. Ibrahimovic heeft een contract tot het eind van het seizoen getekend, met een optie op nog een seizoen.