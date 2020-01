Tom Pope verloor zaterdag met Port Vale met 4-1 van Manchester City, maar hij was desondanks de hoofdrolspeler van het duel uit de derde ronde van de FA Cup. De 34-jarige spits scoorde en maakte zo zijn grootspraak van zeven maanden eerder op Twitter waar.

Pope maakte in juni nadat hij de samenvatting van de Nations League-wedstrijd Nederland-Engeland (3-1) had gezien in harde bewoordingen duidelijk dat hij de Engelse international en City-verdediger John Stones een matige verdediger vindt.

"Ik weet dat ik een League Two-speler ben en dat hij voor Engeland speelt, 150.000 pond per week verdient en een miljoen keer betere speler is dan ik, maar ik zou ontzettend graag elke week tegen John Stones spelen. Ik zou veertig keer per seizoen scoren!", schreef Pope op Twitter.

De bonkige spits vierde zijn treffer - goed voor 1-1 - bijzonder uitbundig. Heel lang kon Port Vale niet van die tussenstand genieten, want Sergio Agüero zorgde al snel voor 2-1. City liep vervolgens uit naar 4-1 en boekte een eenvoudige zege.

'Maak er eerder 50 dan 40'

Voor Pope kon de wedstrijd in ieder geval niet meer stuk. Hij liet na afloop op Twitter wederom van zich spreken. "Ik wil graag zeggen dat ik het volledig verkeerd had. Ik zou er absoluut geen veertig maken tegen Stones, eerder vijftig."

Tegen de pers was de mondige aanvoerder iets voorzichtiger. "Mijn doelpunt was vijf minuten iets waard, want daarna scoorde City al de tweede. Het is altijd leuk als je gelijkmaakt, want dan ga je toch in een stunt geloven. Aan die droom hebben ze wreed een einde gemaakt."

Pope stelde ondanks alle grootspraak nooit verwacht te hebben te zullen scoren tegen de miljoenenformatie. "Ik was al blij dat ik de bal een paar keer heb mogen raken. Van scoren heb ik nooit durven dromen", zei de spits, die na afloop van shirt ruilde met oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko. "De rest had er geen trek in."