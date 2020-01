FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde stelde zaterdag na het pijnlijke 2-2-gelijkspel in de uitwedstrijd tegen stadgenoot Espanyol dat de rode kaart van Frenkie de Jong een kwartier voor tijd het sleutelmoment van het duel was.

"We hadden we wedstrijd onder controle en waren dicht bij de 1-3. Maar de rode kaart van De Jong heeft ons veel pijn gedaan", zei Valverde op zijn persconferentie.

Barcelona stond in de 171e 'derbi catalán' in La Liga op een 1-2-voorsprong toen De Jong in de 75e minuut zijn tweede gele kaart kreeg. De 22-jarige Nederlander verspeelde de bal aan Jonathan Calleri en probeerde dat te herstellen door de Argentijn vast te houden. Scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande gaf de middenvelder de eerste rode kaart uit diens carrière.

Met tien man wist Barcelona de zege niet over de streep te trekken. De Chinese invaller Wu Lei maakte er in de 88e minuut 2-2 van, waardoor de koploper voor de zevende keer dit seizoen punten verspeelde in La Liga.

"Er kwam steeds meer ruimte in de slotfase en dat was in ons voordeel, maar Espanyol kreeg weer nieuwe energie door de rode kaart van De Jong", aldus Valverde. "We hadden de wedstrijd moeten beslissen, maar zij maakten op het laatste moment nog een goal."

Luis Suárez, die de 1-1 maakte en de assist gaf bij de 1-2 van Arturo Vidal, zag ook dat het vertrek van De Jong veel veranderde. "Het is lastig met tien man, want de tegenstander groeide weer in de wedstrijd, zeker in eigen huis. Maar wij zijn de kampioen en moeten met dit soort situaties om kunnen gaan."

Frenkie de Jong verlaat gedesillusioneerd het veld na zijn rode kaart. (Foto: Pro Shots)

