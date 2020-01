Valencia-trainer Albert Celades heeft benadrukt dat doelman Jasper Cillessen zijn basisplek niet definitief kwijt is. De Oranje-international zat zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Eibar (1-0-zege) op de bank ten faveure van Jaume Doménech.

"Dat Jaume speelde, betekent niet dat we niet blij zijn met Cillessen", zei Celades op zijn persconferentie na de wedstrijd volgens het Spaanse El Desmarque. "We zijn blij met al onze keepers. Deze bezetting betekent dus niet dat het altijd zo blijft."

De dertigjarige Cillessen zat tegen Eibar voor het eerst sinds begin december bij de wedstrijdselectie, nadat hij de duels met Ajax (0-1-zege), Real Madrid en Real Valladolid (beide 1-1) aan zich voorbij moest laten gaan door een kuitblessure.

Normaal gesproken zou Cillessen tegen Eibar terugkeren in de basis, maar door de ongeslagen status van Valencia tijdens de afwezigheid van de Nederlander besloot Celades zijn vervanger Doménech onder de lat te laten staan. Met succes, want de Spanjaard hield zijn doel schoon in Mestalla.

Jaume Doménech hield Jasper Cillessen tegen Eibar op de bank. (Foto: Pro Shots)

'Alle spelers hebben speelminuten nodig'

Celades wil desondanks geen al te stevige conclusies verbinden aan de keuze voor Doménech. "We zullen afhankelijk van elke situatie een passende beslissing maken. Alle spelers in de selectie hebben zelfvertrouwen nodig en moeten speelminuten maken. Dat is misschien wel het lastigste voor mij als coach."

Cillessen is bezig aan zijn eerste seizoen bij Valencia, dat hem vorige zomer overnam van FC Barcelona. De oud-Ajacied speelde tot dusver veertien competitieduels en vijf Champions League-wedstrijden en hield bij vier optredens de nul.

Mocht Celades ook de volgende wedstrijden voor Doménech kiezen, komt de plek van Cillessen bij Oranje mogelijk in gevaar met het oog op het EK van komende zomer. De 56-voudig international is op dit moment nog de ongenaakbare nummer één onder de lat bij het Nederlands elftal, voor Jeroen Zoet, Kenneth Vermeer en Marco Bizot.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga