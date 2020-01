Frenkie de Jong heeft zaterdag voor het eerst in zijn profcarrière een rode kaart gekregen. Met tien man verspeelde FC Barcelona vervolgens twee punten in de derby op bezoek bij Espanyol: 2-2.

De Jong kreeg in het RCDE Stadium in een tijdsbestek van negen minuten twee keer geel. In de 66e minuut werd de Nederlander door scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande bestraft voor een overtreding op Matias Vargas en in de 75e minuut moest hij vertrekken na vasthouden van Jonathan Calleri.

In zijn 177 voorgaande wedstrijden voor Barcelona, (Jong) Ajax, Willem II en het Nederlands elftal werd de 22-jarige De Jong geen enkele keer van het veld gestuurd en kreeg hij maar negen gele kaarten.

Barcelona stond op het moment van de rode kaart van De Jong op een 1-2-voorsprong, maar twee minuten voor tijd maakte de Chinese invaller Wu Lei er 2-2 van voor Espanyol, de hekkensluiter in La Liga.

De thuisploeg was halverwege de eerste helft op voorsprong gekomen via een kopgoal van David López uit een vrije trap. Aan het begin van de tweede maakte Luis Suárez de 1-1 en de Uruguayaan bereidde even later op fraaie wijze de 1-2 van invaller Arturo Vidal voor.

Barcelona blijft ook na het gelijkspel de koploper in Spanje, maar slechts op doelsaldo. Real Madrid heeft nu evenveel punten als de Catalanen.

Gerard Piqué troost Frenkie de Jong na diens rode kaart. (Foto: Getty Images)

Real Madrid beëindigt zegeloze reeks

Real Madrid boekte eerder op zaterdag zijn eerste competitiezege sinds begin december. De ploeg van trainer Zinédine Zidane was met 0-3 te sterk voor subtopper Getafe CF.

Real kwam in de 34e minuut met enig fortuin op voorsprong. Keeper David Soria wilde een voorzet wegboksen, maar zag de bal via zijn vuisten in zijn eigen doel rollen. Raphaël Varane kopte vlak na rust hard de 0-2 tegen de touwen en Luka Modric tikte diep in blessuretijd de derde Madrileense treffer binnen.

Voor Real is het de eerste competitiezege sinds 7 december, toen Espanyol met 2-0 werd verslagen. Daarna volgden remises tegen Valencia (1-1), FC Barcelona (0-0) en Athletic Club (0-0).

Getafe, dat de tweede nederlaag op rij leed, blijft op dertig punten steken en staat zevende. De ploeg van trainer José Bordalás neemt het in februari in de eerste knock-outronde van de Europa League op tegen Ajax.

Nummer drie Atlético Madrid won zaterdag thuis met 2-1 van Levante. Alle goals vielen tussen de dertiende en de achttiende minuut. Ook Valencia boekte een zege; 1-0 tegen Eibar. Doelman Jasper Cillessen keerde na een periode van blessureleed terug in de wedstrijdselectie, maar zat op de bank.

Luka Modric speelde de hele wedstrijd bij Real en maakte de 0-3. (Foto: Pro Shots)

