Watford heeft zich zaterdag geblameerd in de derde ronde van de FA Cup. De Premier League-club kwam thuis op een 3-0-voorsprong tegen Tranmere Rovers, maar de degradatiekandidaat op het derde niveau kwam terug tot 3-3. Brighton & Hove Albion en Aston Villa werden uitgeschakeld.

Watford, de huidige nummer negentien van de Premier League, leek op weg naar een simpele bekermiddag toen de ploeg na 34 minuten op 3-0 stond tegen Tranmere Rovers door goals van Tom Dele-Bashiru, Nathaniel Chalobah en Roberto Pereyra.

De bezoekers, die slechts 21e staan in de League One, zorgden in de laatste 25 minuten voor een bijzondere comeback via treffers van Connor Jennings, Emmanuel Monthe en Paul Mullin. Het laatste doelpunt viel in de 87e minuut uit een penalty en heeft als gevolg dat beide teams binnenkort op herhaling moeten in Prenton.

Aston Villa verloor met 2-1 op bezoek bij Fulham. Anwar El Ghazi maakte de 1-1 namens de Premier League-club uit Birmingham, maar Championship-club Fulham bekert verder door goals van Anthony Knockaert en Harry Arter.

Fulham zorgde voor de uitschakeling van Aston Villa. (Foto: Pro Shots)

Goed debuut voor Dervisoglu

Ook Brighton & Hove Albion verloor als Premier League-club van een team dat een niveau lager speelt. Joey Pelupessy (ex-Heracles Almelo) en Sheffield Wednesday wonnen door een goal van Adam Roach met 0-1. Davy Pröpper bleef negentig minuten op de bank bij Brighton.

Norwich City liet zich niet verrassen in de derde ronde van het oudste bekertoernooi ter wereld. De Premier League-hekkensluiter won vooral door een hattrick van de Ier Adam Idah met 2-4 van Preston North End (Championship). Southampton was met 2-0 te sterk voor Huddersfield Town.

Halil Dervisoglu, die in de huidige transferperiode overkwam van Sparta Rotterdam, won bij zijn debuut voor Brentford met 1-0 van het Stoke City van Bruno Martins Indi. Dervisoglu speelde de eerste tachtig minuten bij de thuisploeg en zag ploeggenoot Emiliano Marcondes vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd maken.

Halil Dervisoglu (rechts) kende een goed debuut voor Championship-club Brentford. (Foto: Getty Images)

Pieters scoort voor winnend Burnley

Erik Pieters hielp Burnley met een doelpunt naar de vierde ronde van de FA Cup. De linksback maakte tegen Peterborough United (4-2) zijn eerste treffer namens de club waar hij sinds dit seizoen speelt.

De 31-jarige Pieters maakte in de vijftiende minuut de 2-0 op Turf Moor. Het was zijn eerste goal sinds maart vorig jaar, toen hij namens het Franse SC Amiens scoorde tegen Nîmes Olympique.

Newcastle United moet op herhaling in de derde FA Cup-ronde. De ploeg van manager Steve Bruce kwam niet verder dan 1-1 bij Rochdale, dat uitkomt op het derde Engelse niveau. De veertigjarige invaller Aaron Wilbraham maakte tien minuten voor tijd de gelijkmaker voor Rochdale.

Later op zaterdag komen onder meer Manchester City, Manchester United en Leicester City nog in actie. City speelt tegen Port Vale, United gaat op bezoek bij Wolverhampton Wanderers en Leicester ontvangt Wigan Athletic.