Erik Pieters heeft Burnley zaterdag met een doelpunt naar de volgende ronde van de FA Cup geholpen. De linksback maakte tegen Peterborough United (4-2) zijn eerste treffer namens de club waar hij sinds dit seizoen speelt.

De 31-jarige Pieters maakte in de vijftiende minuut de 2-0 op Turf Moor. Het was zijn eerste goal sinds maart vorig jaar, toen hij namens het Franse SC Amiens scoorde tegen Nîmes Olympique.

Burnley, de huidige nummer vijftien van de Premier League, is de vijfde club in de loopbaan van Pieters. Hij begon bij FC Utrecht en speelde daarna voor PSV, Stoke City en dus Amiens. Zijn laatste van achttien Oranje-interlands dateert van september 2014.

Newcastle United moet op herhaling in de derde FA Cup-ronde. De ploeg van manager Steve Bruce kwam niet verder dan 1-1 bij Rochdale, dat uitkomt op het derde Engelse niveau.

Hull City won met 2-3 bij Rotherham United en staat dus wel in de vierde ronde. Later op zaterdag komen onder meer Manchester City, Manchester United en Leicester City nog in actie.