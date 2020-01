Donyell Malen moet de rest van het seizoen aan zich voorbij laten gaan. De topscorer van PSV is in de Verenigde Staten met succes geopereerd aan zijn geblesseerde knie en wacht nu een lange revalidatie.

De twintigjarige Malen liep zijn blessure op 15 december op in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Vlak daarna werd al bekend dat hij maanden aan de kant zou staan.

Mogelijk heeft de blessure ook gevolgen voor het EK van komende zomer. Bondscoach Ronald Koeman kan bij Oranje al vrijwel zeker geen beroep doen op spits Memphis Depay, die eveneens een kniekwetsuur heeft.

Toch is Malen positief. "In het begin was ik bang voor de zwaarst mogelijke blessure, maar daar is gelukkig geen sprake van. De dokters zien het als een lichte ingreep en daar ben ik - hoewel het allemaal vervelend is - toch blij mee", zegt hij op de website van PSV.

"Natuurlijk is het balen dat ik dit seizoen niet meer kan voetballen, maar het had erger kunnen aflopen. Ik wil mijn familie en alle anderen die me hebben gesteund heel erg bedanken. Ik ga er alles aan doen om beter en sterker terug te komen."

Malen presteerde dit seizoen goed

Malen beleefde dit seizoen zijn doorbraak bij PSV. Na het vertrek van Luuk de Jong naar Sevilla kreeg hij de kans in de spits en met 17 goals en 9 assists in 25 wedstrijden kent hij goede statistieken.

Zonder Malen, en ook zonder de licht geblesseerde Steven Bergwijn, verblijft PSV momenteel in Qatar. De selectie van interim-trainer Ernest Faber bereidt zich daar voor op de tweede seizoenshelft.

