Ajax is zaterdag met David Neres en Quincy Promes in de selectie naar Qatar vertrokken voor een trainingskamp. Onder anderen Daley Blind is, zoals eerder werd aangekondigd, achtergebleven in Amsterdam.

Aanvallers Neres en Promes herstellen van een blessure die hen eind 2019 aan de kant hield. De 22-jarige Neres moest begin november een knieoperatie ondergaan en Promes (28) liep een maand geleden een onderbeenkwetsuur op.

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft goede hoop dat clubtopscorer Promes direct na de winterstop weer inzetbaar is. Voor Neres duurt het herstel waarschijnlijk iets langer.

Van verdediger Blind, die met een ontstoken hartspier kampt, is nog niet duidelijk wanneer hij weer kan spelen. Zakaria Labyad en Jurgen Ekkelenkamp ontbreken wegens een blessure eveneens in de dertigkoppige selectie die naar Qatar reist.

Ajax speelt volgende week zaterdag in Qatar een oefenwedstrijd tegen Club Brugge. Er is veel kritiek op de keuze van de Amsterdammers om af te reizen naar het land waar mensenrechten worden geschonden.

Selectie Ajax: André Onana, Bruno Varela, Dominik Kotarski, Kjell Scherpen, Edson Álvarez, Noussair Mazraoui, Joël Veltman, Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Kik Pierie, Sergiño Dest, Razvan Marin, Carel Eiting, Donny van de Beek, Siem de Jong, Ryan Gravenberch, Hakim Ziyech, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Quincy Promes, Lassina Traoré, Noa Lang, Juan Castillo, Jurriën Timber, Kenneth Taylor, Sontje Hansen, Naci Ünüvar, Quinten Timber, Danilo Pereira.

Ook PSV met grote selectie naar Qatar

Concurrent PSV verblijft deze maand eveneens met een grote selectie in Qatar. Interim-coach Ernest Faber neemt 28 spelers mee naar het Midden-Oosten.

Donyell Malen en Michal Sadílek zijn wegens een blessure achtergebleven in Eindhoven. Net als bij Ajax is er in de selectie veel ruimte voor talenten.

PSV staat donderdag tegenover Club Brugge en oefent op Qatarese bodem twee dagen later ook tegen KAS Eupen. De 24-voudig landskampioen hervat de competitie op 19 januari uit tegen VVV-Venlo. Ajax speelt dan thuis tegen Sparta Rotterdam.

Selectie PSV: Jeroen Zoet, Lars Unnerstall, Robbin Ruiter, Yanick van Osch, Nick Viergever, Denzel Dumfries, Olivier Boscagli, Timo Baumgartl, Daniel Schwaab, Jordan Teze, Justin de Haas, Tijn Daverveld, Érick Gutiérrez, Jorrit Hendrix, Mohamed Ihattaren, Ryan Thomas, Ibrahim Afellay, Gastón Pereiro, Claudio Gomes, Richard Ledezma, Konstantinos Mitroglou, Bruma, Sam Lammers, Ritsu Doan, Steven Bergwijn, Cody Gakpo, Noni Madueke.