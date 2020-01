Bayern München neemt keeper Alexander Nübel na dit seizoen transfervrij over van Schalke 04. De 23-jarige Duitser tekent voor vijf jaar en moet bij de recordkampioen de concurrentie aangaan met Manuel Neuer.

Nübel veroverde in de loop van vorig seizoen een basisplaats bij Schalke en is dit seizoen zelfs aanvoerder bij de club uit Gelsenkirchen. Hij kwam zeventien keer uit voor Jong Duitsland en wacht nog op zijn debuut in de nationale ploeg.

Naar verluidt is de 33-jarige Neuer niet blij met de komst van Nübel. Vrijdag schreef BILD dat Bayern grote plannen heeft met de nieuweling en hem volgend seizoen in ieder geval vijftien wedstrijden wil laten spelen.

Neuer speelt sinds de zomer van 2011 voor Bayern, dat hem net als Nübel overnam van Schalke. De 92-voudig international werd in München onder meer zeven keer kampioen en veroverde in 2013 met zijn club de Champions League. Hij ligt nog tot medio 2021 vast.

Bayern werd in de afgelopen zeven jaar steeds kampioen, maar dit seizoen is de titel geen vanzelfsprekendheid. Na zeventien Bundesliga-speelrondes staat de topclub onder Hans-Dieter Flick, de tijdelijke opvolger van de ontslagen Niko Kovac, derde achter RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach.

