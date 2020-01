Ole Gunnar Solskjaer heeft geïrriteerd gereageerd op kritiek die Robin van Persie op hem had. Volgens de manager van Manchester United heeft de Nederlander niet het recht om over hem te oordelen.

Van Persie vroeg zich woensdag in zijn rol als analyticus voor BT Sport af waarom Solskjaer glimlachte na de 2-0-nederlaag bij Arsenal. De 102-voudig international van Oranje vond dat ongepast.

"Maar ik ken Robin niet, en hij mij ook niet. Hij heeft het recht niet om kritiek te hebben op mijn stijl als manager. Ik zal niet veranderen", zei Solskjaer vrijdagavond tijdens zijn perspraatje.

De vorig jaar gestopte Van Persie speelde tussen 2012 en 2015 voor United, dat hem overnam van Arsenal. De veel scorende spits droeg op Old Trafford rugnummer 20, net als Solskjaer tussen 1996 en 2007. "Ja, hij heeft inderdaad mijn rugnummer gedragen. Maar dat is zeer waarschijnlijk ook alles wat hij van me krijgt", aldus de zichtbaar geïrriteerde Solskjaer.

Manchester United beleeft onder de Noorse coach een wisselvallig seizoen. 'The Red Devils' staan na 21 speelrondes op de vijfde plaats, maar het gat naar de topploegen is groot.

Robin van Persie droeg net als Ole Gunnar Solskjaer rugnummer 20 bij Manchester United. (Foto: Getty Images)

