Ruud Brood heeft zaterdag hard uitgehaald naar de directie van NAC Breda. De 57-jarige trainer werd op Oudjaarsdag al na negen maanden ontslagen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik moet nu een beetje gedwongen mijn verhaal doen, omdat ze me gebruikt hebben en mijn naam geschaad hebben. Ik vind ook dat ze de spelers misbruiken om een wig te drijven", zegt Brood in een interview met De Telegraaf.

De coach heeft talloze voorbeelden waaruit blijkt dat het in Breda niet boterde tussen hem en het bestuur. Zo ging het volgens Brood op het gebied van communicatie en transfers flink mis en bemoeiden algemeen directeur Luuc Eisenga en technisch directeur Tom Van den Abbeele zich te veel met hem.

"Eigenlijk heeft de directie gezegd: we hebben een ervaren trainer, maar die mag alleen coachen. Wij willen invloed op zijn trainingsschema, de speelwijze en de samenstelling van de selectie", aldus de Gorinchemmer.

"In het technisch hart dat werd geformeerd, heeft de algemeen directeur zichzelf ook een plek gegeven, terwijl hij daar helemaal niet in hoorde. Achteraf had NAC gewoon een jonge, onervaren trainer moeten nemen, die wel volledig viel te sturen."

NAC Breda heeft dit seizoen al een periodetitel op zak. (Foto: Pro Shots)

'Niemand had een klik met de directie'

Brood, oud-coach van Helmond Sport, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC en NEC, merkte dat vrijwel niemand bij NAC goed overweg kon met Eisenga en Van den Abbeele.

"De grootaandeelhouders hebben geregeld heel harde woorden gesproken richting de directie en me aanvankelijk heel erg gesteund. Zij zagen ook dat ze zelf geen enkele connectie hadden met Eisenga en Van den Abbeele, maar ook de hoofdtrainer, de overige stafleden, het kantoorpersoneel en de spelers geen enkele klik met de directie hadden", zegt hij.

"Het empathisch vermogen van Eisenga en Van den Abbeele is niet groot en ze communiceren niet. Mensen moeten weten waar het bij NAC aan scheelt."

In een tegenreactie laten Eisenga en Van den Abbeele aan De Telegraaf weten dat ze zich niet herkennen in de kritiek van Brood. "Dat de gemeenschappelijke missie niet is geslaagd, is voor heel NAC frustrerend."

Hoewel Brood er vorig seizoen niet in slaagde om NAC in de Eredivisie te houden, werd zijn contract in de zomer nog met twee jaar verlengd. Na de eerste twintig speelrondes van dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen staat de club met een periodetitel op zak zesde.

