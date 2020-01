De nationale ploeg van de Verenigde Staten reist deze maand niet naar Qatar af voor een trainingskamp. De Amerikaanse bond heeft wegens de onrust in het Midden-Oosten besloten af te zien van de trip.

De VS doodde de Iraanse legergeneraal Qassem Soleimani bij een luchtaanval op een vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Sindsdien zweert Iran wraak en lopen de spanningen op.

"We kijken nu naar alternatieven en hopen in de nabije toekomst alsnog de topkwaliteit van de faciliteiten in Qatar te mogen ervaren", laat de Amerikaanse bond zaterdag in een verklaring weten.

De selectie van bondscoach Gregg Berhalter zou zich in Qatar twintig dagen lang voorbereiden op de oefeninterland van 1 februari tegen Costa Rica. De Amerikanen wijken nu uit naar Florida.

Onder meer Ajax en PSV reizen deze maand wél af naar Qatar voor een trainingskamp. Op de keuze van Nederlandse topclubs is veel kritiek vanwege de mensenrechten die in het land worden geschonden.