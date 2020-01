Giovanni van Bronckhorst is in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) aangesteld als coach van Guangzhou R&F. Het lucratieve avontuur in China betekent voor de 44-jarige Rotterdammer zijn tweede klus als hoofdtrainer.

Het is niet bekend voor hoe lang Van Bronckhorst, die Jean-Paul van Gastel als assistent-coach en Arno Philips als fysieke trainer meeneemt, heeft getekend bij de club die afgelopen jaar twaalfde werd in de competitie.

Donderdag schreven diverse media al dat Van Bronckhorst in China zou gaan tekenen. Guangzhou R&F had de weg voor de Nederlander bovendien al vrijgemaakt door trainer Dragan Stojkovic na vier jaar te ontslaan.

Van Bronckhorst vertrok afgelopen zomer na vier jaar bij Feyenoord, waar hij zijn trainersloopbaan begon. Hij leidde de Rotterdammers in 2017 naar de eerste landstitel sinds 1999.

De voormalige linksback, die uitkwam voor Feyenoord, RKC Waalwijk, Glasgow Rangers, Arsenal en FC Barcelona, won als trainer van Feyenoord ook twee keer de KNVB-beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

Giovanni van Bronckhorst tekent zijn contract in het bijzijn van de voorzitter van Guangzhou R&F. (Foto: Guangzhou R&F)

Vanaf 2020 budgetlimiet in China

Overigens kan Van Bronckhorst bij Guangzhou R&F niet grenzeloos investeren. Er gelden vanaf dit jaar namelijk nieuwe regels die de enorme bedragen die in de Chinese competitie omgaan tegen moeten gaan. Zo is er een salarisplafond voor spelers en een budgetlimiet voor clubs.

Bij Guangzhou R&F geldt de Belg Mousa Dembélé (oud-speler van Willem II en AZ) als een van de sterspelers. De club heeft een samenwerkingsverband met Ajax.

Het nieuwe seizoen in de Chinese Super League gaat begin maart van start. Guangzhou Evergrande kroonde zich vorig jaar tot kampioen.