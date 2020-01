Luuk de Jong is er opnieuw niet in geslaagd om te scoren voor Sevilla. De 29-jarige spits kon zijn ploeg vrijdag ondanks een goede invalbeurt niet aan een overwinning op Athletic Club helpen: 1-1.

De Jong viel na rust in bij de Spaanse subtopper en had tijdens zijn invalbeurt veel pech. Bij een 0-1-achterstand raakte de aanvalsleider na een kwartier van dichtbij de paal, waarna Unai Nunez niet veel later met een eigen doelpunt een zeker lijkende treffer van De Jong voorkwam. Nunez gleed de bal vlak voor de voeten van de Nederlander binnen.

De Jong begon voor de verandering op de bank van Sevilla. Hij startte in de laatste twee competitiewedstrijden voor de winterstop nog in de basis, zonder die wedstrijden uit te spelen. Trainer Julen Lopetegui schonk Munir El Haddadi tegen Athletic het vertrouwen in de punt van de aanval.

Na het treffen met de club uit Bilbao staat De Jong elf wedstrijden op rij droog. De spits scoorde voor het laatst op 10 november, in de stadsderby tegen Real Betis.

Het was destijds zijn tweede treffer in dienst van de club die hij sinds afgelopen zomer dient. De Jong maakte verder alleen een doelpunt tegen Levante, op 20 oktober. Daarmee kroonde hij zich wel tot matchwinner, want het bleek de enige en winnende goal van de 'Rojiblancos'.

Jesús Navas valt in de armen van Lucas Ocampos na de 1-1 tegen Athletic Club. (Foto: Getty Images)

Sevilla blijft derde in La Liga

Sevilla kon in de eerste helft geen vuist maken tegen Athletic Club en kwam terecht op achterstand. Ander Capa schoot de bal hard tegendraads binnen. De thuisclub, die voorafgaand aan de wedstrijd uitgebreid stilstond bij de vijfhonderdste wedstrijd van aanvoerder Jesús Navas (34), kreeg na rust meer grip op de wedstrijd en kwam in de zestigste minuut op gelijke hoogte, maar een slotoffensief bleef uit.

Dankzij de remise blijft Sevilla voorlopig op de derde plaats steken. Bij een zege op Levante kan Atlético Madrid de ploeg van De Jong zaterdag op doelsaldo voorbijstreven. Athletic Club handhaaft zich op de zevende plaats.

