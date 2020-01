Jasper Cillessen keert zaterdag na weken blessureleed weer terug in de wedstrijdselectie van Valencia. De dertigjarige doelman is hersteld van een spierblessure aan zijn bovenbeen, meldt zijn club vrijdag.

Cillessen ontvangt zaterdag met zijn Spaanse werkgever Eibar, de nummer zestien van La Liga. Het is nog niet bekend of de in Groesbeek geboren sluitpost ook direct zijn opwachting maakt onder de lat. Bij afwezigheid van de 54-voudig Nederlands international verdedigde de Spanjaard Jaume Domènech het doel.

Cillessen liep de blessure aan zijn bovenbeen op 7 december vorig jaar op, in de competitiewedstrijd tegen Levante, nadat hij eerder op de training al zijn hand blesseerde. Door die kwetsuur moest Cillessen de Champions League-wedstrijd tegen Ajax aan zich voorbij laten gaan, waarin Valencia (0-1) zich ten koste van de Amsterdammers plaatste voor de achtste finales van het miljoenenbal.

De dertigjarige Cillessen was tot zijn blessure onbetwist basisspeler bij Valencia, waar hij afgelopen zomer een contract tot medio 2023 ondertekende na een driejarig verblijf bij FC Barcelona. Hij kwam tot negentien optredens, waarin hij 24 treffers moest incasseren.

Valencia maakte opmars voor de winterstop

Valencia vond na een slechte competitiestart vlak voor de winterstop de aansluiting met de subtop. Onder leiding van trainer Albert Celades, die in september de ontslagen Marcelino opvolgde, bezet de ploeg de achtste plaats in La Liga.

De achterstand op nummer vier Atlético Madrid, de plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op Champions League-voetbal, bedraagt vier punten. In de achtste finales van de Champions League nemen 'De Vleermuizen' het op tegen Atalanta.