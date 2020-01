Ragnar Ache maakt na dit seizoen de overstap van Sparta naar Eintracht Frankfurt. De 21-jarige spits heeft vrijdag een contract getekend voor vijf jaar bij de Bundesliga-club.

De Duits jeugdinternational Ache is geboren in Frankfurt, maar kwam op zijn veertiende al in de jeugdopleiding van Sparta terecht. Dit jaar beleeft hij zijn doorbraak in de Eredivisie met vijf doelpunten in zeventien wedstrijden.

"De afgelopen maanden heeft Ragnar zich in de picture gespeeld", zegt Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, bij de bekendmaking van het nieuws.

"Doordat veel clubs interesse toonden was het moeilijk om hem bij Sparta te houden. Frankfurt was bereid de transfersom te betalen die wij voor hem in ons hoofd hadden, maar als aanvullende eis hadden wij om de transfer pas na afloop van dit seizoen te laten plaatsvinden."

Ragnar Ache scoorde dit seizoen al vijf keer voor Sparta. (Foto: Pro Shots)

'Frankfurt is van jongs af aan mijn club'

Zowel Sparta als Eintracht Frankfurt heeft niets bekendgemaakt over de hoogte van de transfersom van Ache, die met zijn overgang een wens ziet uitkomen.

"Frankfurt is van jongs af aan mijn club", zegt Ache. "Maar al toen ik daar woonde, was Sparta mijn club in Nederland. Als kleine jongen liep ik in Duitsland al in het Sparta-shirt dat ik van mijn stiefvader kreeg. Nu wil ik mijn periode bij de club goed afsluiten, door ervoor te zorgen dat Sparta in de Eredivisie blijft."

Ache en Sparta zijn tot dusver goed bezig in de strijd voor lijfsbehoud. De ploeg van trainer Henk Fraser staat halverwege het Eredivisie-seizoen op een elfde plaats. Frankfurt is momenteel de nummer dertien van de Bundesliga.

