De Servische bondscoach Ljubisa Tumbakovic maakt zich flink zorgen om Luka Jovic. De aanvaller maakt in zijn eerste jaar bij Real Madrid weinig indruk en speelt ook bij de nationale ploeg geen rol van betekenis meer.

De 22-jarige Jovic maakte vorig seizoen furore bij Eintracht Frankfurt - de club huurde hem van Benfica - en maakte een transfer voor zo'n 60 miljoen euro naar Real, waar hij pas één keer scoorde en amper nog speelt.

In september meldde hij zich bovendien zonder uitleg af bij Servië voor het EK-kwalificatieduel met Luxemburg. Sindsdien is Jovic, die in zeven interlands twee keer scoorde, niet meer opgeroepen.

"Maar laat duidelijk zijn dat er absoluut geen conflict is tussen hem en mij. Luka Jovic heeft een probleem met Luka Jovic. Hij verliet de nationale ploeg plotseling en liet niets horen", aldus Tumbakovic tegen het Servische Blic Sport.

"Hij zou altijd op mijn radar staan, maar het is nu aan hem om iedereen in Servië ervan te overtuigen dat hij er klaar voor is. Hij heeft vooralsnog geen enkele stap gezet, maar de deur staat altijd open."

Luka Jovic was vorig seizoen dé sensatie van Eintracht Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

Jovic komt nog sporadisch in actie

In de laatste zeven wedstrijden van Real Madrid kwam Jovic slechts twee keer kort als invaller in actie. Zijn enige doelpunt voor 'De Koninklijke' maakte hij op 30 oktober in het thuisduel met Leganés (5-0).

Jovic debuteerde in juni 2018 als Servisch international. Op 7 september van dit jaar, vlak vóór hij zich afmeldde tegen Luxemburg, kwam hij voor het laatst in actie namens zijn land. Hij viel vlak voor tijd in tegen Portugal.

