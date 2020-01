Phillip Cocu heeft genoten van de manier waarop Wayne Rooney donderdag zijn debuut maakte bij Derby County. De 34-jarige vedette was als aanvoerder direct belangrijk door met een assist bij te dragen aan de 2-1-overwinning op Barnsley.

"Hij voelde zich al welkom, maar nu helemaal. Hij heeft geweldig gespeeld en misschien wel voor een verrassing gezorgd door het de hele wedstrijd vol te houden", aldus Cocu over Rooney, die ook zijn assistent is.

"Hij 'leest' de wedstrijd geweldig. Ik hou van de manier waarop hij speelt. Hij is niet alleen met zichzelf bezig, maar ook met degenen om hem heen."

Begin augustus tekende 120-voudig Engels international Rooney tot medio 2021 bij Derby County, dat uitkomt op het tweede niveau. Hij was pas vanaf deze maand speelgerechtigd, want vorig jaar kwam de aanvaller tot en met oktober nog voor het Amerikaanse DC United uit.

Tegen Barnsley speelde Rooney zijn eerste wedstrijd op Engelse bodem sinds 28 april vorig jaar, toen hij het shirt van Everton droeg. Zijn succesvolste periode beleefde hij als speler van Manchester United, waar hij tot 559 officiële wedstrijden en 253 goals kwam.

Wayne Rooney zette als aanvoerder de lijnen uit bij Derby County. (Foto: Pro Shots)

Rooney blijft koel onder debuut

Rooney genoot van zijn eerste minuten in het shirt van Derby County, al bleef hij koeltjes onder alle aandacht die hij in het Pride Park Stadium in Derby kreeg.

"Het was een gedenkwaardige avond voor mezelf en voor de club, al was het belangrijkste om gewoon de drie punten te pakken", zei hij na de wedstrijd. "Het voelt fijn dat ik eindelijk kon debuteren en de ploeg aan de overwinning kon helpen."

Na 26 speelrondes is Derby County, dat sinds de start van dit seizoen onder leiding staat van Cocu, de nummer 17 van de 24 ploegen in het Championship. Zondag volgt een FA Cup-duel met Premier League-club Crystal Palace.