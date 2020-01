Jürgen Klopp is zeer te spreken over de manier waarop Liverpool donderdag een nieuwe zege boekte. 'The Reds' zetten Sheffield United met 2-0 opzij en zijn een jaar lang ongeslagen in de Premier League. Op 3 januari vorig jaar werd voor het laatst verloren.

"Die reeks is natuurlijk mooi, al was het geen doel op zich. We wilden gewoon winnen en de manier waarop we dat deden, was top. We lieten de wedstrijd geen spektakel worden en hielden de controle", aldus Klopp.

"We omsingelden Sheffield, doken op achter de verdediging, speelden tussen de linies en waren gevaarlijk in de tegenaanval. Dat was precies de bedoeling. We hebben echt sensationeel gespeeld."

Liverpool nam op het eigen Anfield al snel de leiding dankzij Mohammed Salah. Na iets meer dan een uur tekende Sadio Mané voor de tweede treffer namens de ploeg waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zoals gebruikelijk in de basis stonden.

"Heel soms waren we wat slordig, maar we hielden de concentratie", stelde Klopp tevreden vast na de elfde Premier League-overwinning op rij. "Dat hebben we echt goed gedaan."

Liverpool blijft maar winnen

Klopp en Liverpool zijn bezig aan een ijzersterke serie. De Champions League-winnaar pakte in de twintig competitieduels van dit seizoen al 58 punten; alleen Manchester City kreeg dat eerder voor elkaar.

"Ik ben ontzettend blij en trots, want niets is vanzelfsprekend", aldus Klopp. "Onze controle tegen Sheffield was buitengewoon. In balbezit waren we geweldig; rustig, maar toch was het levendig. Onze goals waren exceptioneel."

Zondag wacht voor Liverpool de volgende wedstrijd, wanneer stadgenoot Everton op bezoek komt in de derde ronde van de FA Cup. Volgende week zaterdag gaat de jacht op de eerste landstitel sinds 1990 verder met een uitduel met Tottenham Hotspur.

