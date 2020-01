Liverpool heeft donderdag ook zijn eerste duel van 2020 gewonnen. De ploeg van basisspelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum boekte tegen Sheffield United zijn elfde competitiezege op rij (2-0) en is nu bijna een jaar ongeslagen in de Premier League.

Liverpool kende een fantastische start op Anfield, want binnen vier minuten was het 1-0. Van Dijk vond linksback Andrew Robertson, die profiteerde van het uitglijden van verdediger George Baldock en een puntgave voorzet gaf op Mohamed Salah.

De Egyptenaar maakte zijn tiende Premier League-goal van het seizoen en de snelste Liverpool-treffer deze jaargang.

Het was het begin van een spectaculair eerste kwartier, want promovendus Sheffield United kreeg goede kansen via John Lundstram (schot naast) en David McGoldrick (ingreep Liverpool-keeper Alisson), terwijl een goal van Lundstram terecht werd afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de andere kant had Sheffield-doelman Dean Henderson een fraaie redding in huis op een inzet van Salah.

In het vervolg van de wedstrijd bleef Liverpool de bezoekers flink onder druk zetten, maar een tweede goal bleef lang uit. Nadat Salah na een uur de paal raakte, was het vier minuten later wel raak. De aanvaller uit Egypte zette Sadio Mané met een intelligent steekpassje alleen voor Henderson en de Senegalees scoorde in twee instanties: 2-0.

Doelpuntenmakers Mohamed Salah (links) en Sadio Mané vieren de 1-0 van Salah. (Foto: Pro Shots)

Liverpool heeft voorsprong van dertien punten

Liverpool zette zo weer een stap richting de eerste landstitel sinds 1990. 'The Reds' hebben door negentien zeges en één remise in twintig Premier League-wedstrijden een voorsprong van dertien punten op nummer twee Leicester City, dat bovendien een duel meer heeft gespeeld.

De laatste nederlaag van Liverpool in de Premier League dateert van 3 januari 2019, toen de ploeg van Jürgen Klopp met 2-1 verloor bij de uiteindelijke kampioen Manchester City. Dit seizoen verspeelde de Champions League-winnaar alleen punten op bezoek bij Manchester United (1-1 op 20 oktober).

Liverpool is in de competitie in totaal 37 duels op rij ongeslagen (32 zeges, 5 gelijke spelen). De ploeg boekte donderdag zijn achttiende thuiszege op rij in de Premier League en is nog twee overwinningen op Anfield verwijderd van het record van Manchester City uit 2011-2012.

Georginio Wijnaldum speelde, net als Virgil van Dijk, de hele wedstrijd mee bij Liverpool. (Foto: Pro Shots)

