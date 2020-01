Wayne Rooney heeft donderdag een succesvol debuut beleefd bij Derby County. De topscorer aller tijden van Engeland hielp de ploeg van manager Phillip Cocu aan een 2-1-zege in het Championship-duel met Barnsley.

Rooney (34) was bij zijn eerste duel op het een na hoogste niveau in Engeland direct de aanvoerder van Derby. De 34-jarige vedette, die door Cocu op het middenveld was geposteerd, leverde op slag van rust een fraaie indraaiende vrije trap af, die door Jack Marriott binnen werd getikt: 1-0.

De Portugese invaller Elliot Simoes maakte aan het begin van de tweede helft gelijk namens Barnsley, maar zeven minuten later kwam Derby County weer op voorsprong. Spits Martyn Waghorn scoorde op aangeven van rechtsback Andre Wisdom: 2-1.

Door de achtste competitiezege van het seizoen komt de ploeg van Cocu op 33 punten uit 26 wedstrijden, goed voor de zeventiende plek in het Championship. De achterstand op de zesde plek, die na 46 duels geeft op een plek in de play-offs om promotie naar de Premier League, is acht punten.

Wayne Rooney speelde meteen negentig minuten mee bij Derby County. (Foto: Pro Shots)

Rooney is ook assistent van Cocu

Rooney tekende begin augustus al een contract tot medio 2021 bij Derby County. De 120-voudig Engels international (53 goals) is assistent-trainer én speler bij de Championship-club, maar hij was pas vanaf deze maand speelgerechtigd omdat hij vorig jaar tot en met oktober nog voor het Amerikaanse DC United uitkwam.

De oud-speler van Everton en Manchester United zat eind november al voor de eerste keer naast Cocu als assistent-trainer op de bank bij 'The Rams', die afgelopen maandag in het thuisduel met Charlton Athletic (2-1) na zeven wedstrijden zonder zege weer eens een overwinning boekten.

Rooney speelde donderdag zijn eerste duel op Engelse bodem sinds 28 april 2018, toen hij 63 minuten meedeed bij Everton in de Premier League-wedstrijd op bezoek bij Huddersfield Town (0-2-zege).

Wayne Rooney gaf tegen Barnsley zijn 165e assist in clubverband. (Foto: Pro Shots)