Dejan Kulusevski heeft donderdag een contract tot medio 2024 getekend bij Juventus. De negentienjarige middenvelder komt over van Atalanta, al zal hij ook in de tweede seizoenshelft nog op huurbasis bij Parma spelen.

Juventus betaalt in vijf termijnen liefst 35 miljoen euro voor Kulusevski, een bedrag dat door bonussen nog op kan lopen tot maximaal 44 miljoen euro.

Daarmee is de Zweed de op een na duurste voetballer die geboren is in deze eeuw. Real Madrid maakte in de zomer van 2018 45 miljoen euro over aan het Braziliaanse Flamengo voor Vinícius Júnior, die net als Kulusevski geboren is in 2000.

Kulusevski vertrok 3,5 jaar geleden van het Zweedse Brommapojkarna naar Atalanta, waar hij begin 2019 als invaller voor Marten de Roon zijn Serie A-debuut maakte.

De enkelvoudig international van Zweden kwam maar tot drie duels voor de club uit Bergamo, die hem afgelopen zomer voor een jaar verhuurde aan Parma. Bij de huidige nummer zeven van de Serie A maakt hij een prima indruk met vier goals en twee assists in zeventien competitiewedstrijden.

Kulusevski zal voorlopig nog niet samenspelen met Matthijs de Ligt. Hij blijft ook het komende half jaar op huurbasis spelen bij Parma.

Dejan Kulusevski onderging donderdag zijn medische keuring bij Juventus. (Foto: Pro Shots)

