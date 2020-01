Hekkensluiter RKC Waalwijk krijgt in de tweede seizoenshelft in de strijd tegen degradatie versterking van AZ-huurling Tijjani Reijnders. FC Emmen heeft donderdag Hilal Ben Moussa teruggehaald uit Roemenië.

RKC huurt Reijnders voor een half jaar van AZ. De 21-jarige middenvelder speelde dit seizoen in drie wedstrijden 38 minuten voor het eerste elftal van de Alkmaarders. Namens Jong AZ kwam hij in zestien duels tot drie goals en vier assists in de Keuken Kampioen Divisie.

"Tijjani is een talentvolle jongen en moet ons meer keuze op het middenveld gaan bieden", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC. "Hij kon kiezen uit meerdere Eredivisie-clubs dus we zijn blij dat hij gekozen heeft om bij ons het seizoen af te maken."

Reijnders kwam in de zomer van 2017 over van PEC Zwolle. Hij heeft bij AZ nog een contract tot medio 2023.

RKC staat na achttien wedstrijden op de laatste plaats in de Eredivisie met elf punten. Het verschil met de 'veilige' zestiende plek van VVV-Venlo is vier punten.

Ben Moussa na halfjaar terug in Emmen

Nummer veertien FC Emmen versterkte zich met een oude bekende. Ben Moussa (27) keert na een half jaar bij het Roemeense ACS Sepsi OSK terug in Drenthe.

De middenvelder speelde tussen 2017 en 2019 57 wedstrijden voor FC Emmen. Hij vertrok afgelopen zomer transfervrij naar ACS Sepsi OSK, maar daar kwam hij niet aan spelen toe.

"Mijn Roemeense avontuur was een bijzondere ervaring, maar ik had op meer speeltijd gehoopt", aldus Ben Moussa op de site van Emmen. "Ik ben blij dat ik het gedaan heb, maar ik ben ook blij om weer terug op De Oude Meerdijk te zijn in een vertrouwde omgeving."

De oud-speler van FC Volendam en FC Groningen, die zijn contract bij ACS Sepsi OSK liet ontbinden, heeft voor een halfjaar getekend bij Emmen.

Hilal Ben Moussa maakte vorig seizoen één goal voor FC Emmen, een belangrijke treffer tegen Willem II. (Foto: Pro Shots)

