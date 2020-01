Alan Pardew hoopt een schokeffect te kunnen bewerkstelligen bij ADO Den Haag. De Engelse coach gaf donderdag zijn eerste persconferentie bij de degradatiekandidaat.

"Ik hoop direct impact te kunnen hebben", zei Pardew in Den Haag, waar hij eind vorig jaar werd aangesteld als opvolger van de opgestapte Alfons Groenendijk. "Dat is me in het verleden bij elke club gelukt, behalve bij West Bromwich Albion."

De ervaren Engelse coach wil de spelers van ADO snel hun zelfvertrouwen laten hervinden. "Spelers onderschatten vaak hun eigen intelligentie en kwaliteit. Zodra ze hun rol begrijpen, kunnen ze de flair en vaardigheden tonen die ze de laatste tijd niet hebben later zien."

ADO bezet momenteel de zeventiende plaats in de Eredivisie, die aan het einde van het seizoen leidt tot rechtstreekse degradatie. "Ik besef dat het zwaar wordt. Maar als ik niet had geloofd dat ik deze club kan behoeden voor degradatie, dan was ik hier vandaag niet geweest."

De persconferentie van ADO Den Haag waar Alan Pardew werd gepresenteerd. (Foto: Pro Shots)

Pardew wilde na jaren in Engeland nieuwe uitdaging

Pardew (58) was in de Premier League manager van West Ham United, Charlton Athletic, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Bij zijn laatste club werd hij kort voor de degradatie in 2018 ontslagen.

Daartegenover staat dat hij West Ham en Crystal Palace naar de finale van de FA Cup leidde. Bij Newcastle werd Pardew verkozen tot beste trainer van het jaar in de Premier League.

"Na al die jaren wilde ik een keer iets nieuws. Trainer zijn van een club op het hoogste niveau op het vasteland van Europa is een heel mooie uitdaging", motiveerde hij zijn keuze voor ADO.

"Natuurlijk kende ik de club al langer. In mijn tijd bij Newcastle scoutten we veel in Nederland. Tim Krul was toen mijn keeper. Hij komt hier vandaan en heeft me positieve dingen verteld over de club."

"Er zijn maar weinig Engelse trainers die succesvol zijn geweest in het buitenland, ik vind het een mooie uitdaging om dat wel te zijn", zei Pardew. "Voor anderen was de taal mogelijk een probleem, gelukkig spreekt bijna iedereen in dit land goed Engels. Mijn boodschap zal duidelijk overkomen."

Trainer wil één of twee nieuwe spelers die 'boost' kunnen geven

Pardew gaat grotendeels met de huidige spelersgroep de degradatiestrijd aan, mogelijke aanwinsten zullen vermoedelijk uit Engeland komen. "Als we één of twee spelers kunnen halen die ons meteen een boost kunnen geven, dan zullen we dat doen. We hebben al gekeken naar enkele namen."

Martin Jol zal Pardew met advies bijstaan. De oud-trainer van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur keerde eind vorig jaar terug in Den Haag als technisch adviseur.

Stand onderin Eredivisie 14. FC Emmen 18-18 (-14)

15. PEC Zwolle 18-16 (-17)

16. VVV-Venlo 18-15 (-27)

17. ADO Den Haag 18-13 (-18)

18. RKC Waalwijk 18-11 (-21)

ADO-directeur Hamzi: 'Betere match was niet mogelijk'

ADO-directeur Mohammed Hamdi is ervan overtuigd dat Jol en Pardew de club voor degradatie zullen behoeden. "Tijdens gesprekken kwam Alan zo gemotiveerd en gedisciplineerd over. Ik zag vuur in zijn ogen om terug te keren in voetballerij en het goed te doen. Die passie is precies wat wij in deze situatie nodig hebben."

"Zijn mentaliteit past perfect bij deze club. Een betere match was niet mogelijk", zei Hamdi over de nieuwe trainer, die een contract tot het einde van het seizoen tekende. "Als hij het goed doet, is het zeker niet uitgesloten dat hij langer blijft."

Pardew leidt vrijdag zijn eerste training in Den Haag. Op 19 januari debuteert de coach in een thuiswedstrijd tegen mededegradatiekandidaat RKC Waalwijk.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie