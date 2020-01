Sparta Rotterdam heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Jeffry Fortes. De verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, tekent een eenjarig contract dat op 1 juli ingaat.

Voor de dertigjarige Fortes betekent de transfer een terugkeer bij Sparta. Hij doorliep er een deel van de jeugdopleiding, maar speelde nooit in de hoofdmacht van de Rotterdammers.

"Jeffry is een absolute winnaar met ruim tweehonderd competitiewedstrijden ervaring, waarvan de meerderheid in de Eredivisie", zegt technisch manager Henk van Stee van Sparta donderdag over Fortes. "Hij kan op meerdere posities in de verdediging uit de voeten en kan eventueel ook controlerend op het middenveld spelen."

Fortes begon zijn loopbaan in 2008 bij FC Dordrecht en keerde na een wedstrijdloze periode van drie jaar bij FC Den Bosch in 2012 terug bij de 'Schapekoppen'. De geboren Rotterdammer heeft 135 officiële duels voor Dordrecht achter zijn naam staan.

Sparta actief op transfermarkt

In 2016 koos Fortes voor een overstap naar toenmalig Eredivisionist Excelsior. De elfvoudig international van Kaapverdië speelde tot dusver 104 officiële wedstrijden voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie, waarbij hij het huidige seizoen afmaakt.

Fortes bezet met Excelsior momenteel de zevende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Sparta, dat dit seizoen terugkeerde op het hoogste niveau, staat na een sterke eerste seizoenshelft met 23 punten op de elfde plek in de Eredivisie.

Sparta is actief op de transfermarkt, want de 'Kasteelheren' legden dinsdag Patrick Joosten vast. De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Utrecht, waarbij hij over een aflopend contract beschikt.

