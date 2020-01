Verschillende managers in de Premier League hebben op Nieuwjaarsdag opnieuw hun ongenoegen geuit over het drukke speelschema rond de feestdagen. Woensdag liepen in negen wedstrijden liefst twaalf spelers een blessure op.

Harry Kane was het bekendste slachtoffer. De spits van Tottenham Hotspur liep tegen Southampton (1-0-nederlaag) een hamstringblessure op, net als vier andere spelers. Het was voor Kane zijn vierde wedstrijd in elf dagen tijd.

"Harry speelt bij ons elke minuut. Ik denk dat we hem nu een tijdje kwijt zijn", zei 'Spurs'-manager José Mourinho, die het drukke speelschema in de Premier League eerder al "een misdaad" noemde.

Ook andere trainers, onder wie Josep Guardiola, spraken hun onvrede uit over de vele wedstrijden rond de feestdagen.

Blessuregevallen op Nieuwjaarsdag in Premier League Harry Kane (Tottenham): hamstring

Tanguy Ndombélé (Tottenham): spierblessure

Jetro Willems (Newcastle): lies

Javier Manquillo (Newcastle): hamstring

Jonjo Shelvey (Newcastle): hamstring

Fabian Schär (Newcastle) hamstring

DeAndre Yedlin (Newcastle): gebroken hand

Tom Heaton (Aston Villa): knie

Wesley (Aston Villa): knie

Kiko Femenia (Wolverhampton): hamstring

Bernard (Everton): knie

Dan Burn (Brighton): gebroken schouder

Vijf spelers Newcastle lopen blessure op

Newcastle United raakte in de wedstrijd tegen Leicester City (0-3-nederlaag) liefst vier spelers kwijt met een blessure, onder wie Jetro Willems. Omdat coach Steve Bruce al drie keer gewisseld had, speelde zijn ploeg de laatste veertig minuten noodgedwongen met tien man. Tot overmaat van ramp liep DeAndre Yedlin een gebroken hand op, maar hij kon de wedstrijd daarmee uitspelen.

"Ik ben al veertig jaar actief in het voetbal, maar zoiets heb ik nooit eerder gezien", zei Bruce tegen Sky Sports over de blessuregolf. "We raakten in twintig minuten tijd vier spelers kwijt."

De oorzaak moet volgens de trainer gezocht worden in het drukke speelschema. "Je krijgt blessures doordat je gedwongen wordt om vermoeide spelers op te stellen. Dat is geen excuus, dat is een feit."

"Ik maakte me daar al zorgen over voor de wedstrijd. Het is belachelijk dat we in tien dagen tijd vier wedstrijden moeten spelen. Dat zei ik een maanden geleden ook al. Nu zien we de consequenties."

Newcastle United-verdediger Fabian Schär wordt behandeld aan zijn hamstringblessure. (Foto: Pro Shots)

Premier League krijgt in februari korte winterstop

De Premier League heeft dit seizoen voor het eerst in de historie een winterstop, maar die vindt pas in februari plaats. Tien clubs hoeven niet te spelen in het weekend van 8 en 9 februari, de tien andere clubs zijn een weekend later vrij.

Donderdag speelt koploper Liverpool tegen Sheffield United. Komend weekend komen de clubs in actie in de FA Cup.

