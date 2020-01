Josep Guardiola vindt het bewonderenswaardig dat de spelers van Manchester City elke competitiewedstrijd alles blijven geven, ondanks de grote achterstand op koploper Liverpool. De Spaanse manager denkt dat veel ploegen een voorbeeld kunnen nemen aan zijn team, dat woensdagavond met 2-1 te sterk was voor Everton.

"Ik ben echt heel erg blij met het spel tegen Everton", zei Guardiola woensdagavond in het Etihad Stadium. "Als je twee jaar op rij kampioen wordt en in het seizoen daarop ver van de nummer één-positie verwijderd bent, zijn er veel teams die opgeven en op de zevende of achtste plek eindigen."

"Wij geven juist niet op. Misschien eindigen we het seizoen straks alsnog op de zevende plek, maar dat komt dan in ieder geval niet omdat we ons best niet meer deden. De spelers stonden er weer tegen Everton en we speelden zó goed. Dit was een prima overwinning."

City staat door de nipte zege op de ploeg van Carlo Ancelotti nog elf punten achter op Liverpool, maar de formatie van manager Jürgen Klopp speelt donderdagavond nog een thuiswedstrijd tegen nummer acht Sheffield United. Bovendien heeft nummer twee Leicester City nog een punt meer dan de 'Citizens'.

Gabriel Jesus scoorde twee keer tegen Everton. (Foto: Pro Shots)

'Gabriel Jesus wordt elke dag beter en beter'

De broodnodige zege van City op Everton was voor een groot deel te danken aan Gabriel Jesus, die na rust in een tijdsbestek van acht minuten twee keer scoorde. Guardiola is lovend over de ontwikkeling van de Braziliaanse spits.

"Natuurlijk moet hij nog beter worden. Daar praten we ook met hem over, maar de manier waarop hij vecht in het veld is indrukwekkend. Gabriel wordt elke dag beter en beter, al moeten we niet vergeten dat hij nog erg jong is."

Guardiola denkt ook dat het lastig wordt voor Jesus om in de toekomst de schoenen van Sergio Agüero te vullen. De manager liet onlangs nog weten te vrezen voor een vertrek van de 31-jarige spits, die op termijn terug wil keren in zijn geboorteland.

"Sergio is onvervangbaar. Hij heeft voor het meest historische moment in de clubgeschiedenis gezorgd met zijn winnende treffer tegen Queens Park Rangers, waarmee hij City de landstitel bezorgde (seizoen 2011/2012, red.). Ik zie wel dat Sergio en Gabriel een geweldige band hebben. Het zijn twee geweldige jongens."

