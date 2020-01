Mikel Arteta is zeer te spreken over de manier waarop Arsenal woensdagavond de thuiswedstrijd tegen Manchester United (2-0) won. De kersverse manager van 'The Gunners' denkt dat zijn ploeg door de zege het broodnodige geloof in eigen kunnen terugkrijgt.

"Deze overwinning is een boost voor het zelfvertrouwen van de spelers. Ze moeten er weer in geloven dat ze van iedere ploeg in deze competitie kunnen winnen. Daar is lange tijd geen sprake van geweest", zei Arteta in het Emirates Stadium tegen Engelse media.

Het kwakkelende Arsenal boekte tegen United pas de tweede overwinning in de laatste zestien duels en de zesde zege van het seizoen. De teleurstellende prestaties resulteerden eind november in het ontslag van manager Unai Emery. Na een korte periode onder Fredrik Ljungberg moet Arteta nu de weg omhoog zien te vinden.

De voormalige rechterhand van Josep Guardiola bij Manchester City begon zijn avontuur bij Arsenal met een gelijkspel bij Bournemouth (1-1) en een ongelukkige thuisnederlaag tegen Chelsea (1-2). Het spel in het thuisduel met United kon de pas 37-jarige Arteta meer bekoren.

"Heel veel dingen die ik wilde zien van mijn spelers, hebben ze getoond op het veld", zei de tevreden coach. "Ik heb tegen de jongens gezegd dat ik alleen dingen kan veranderen als ze ervoor openstaan en er écht in geloven dat ik wat moois neer kan zetten bij deze club. Dat willen ze, dus hopelijk is dit de start van iets moois."

Mikel Arteta moet Arsenal omhoog zien te helpen. (Foto: Pro Shots)

'Houding spelers bepalend voor gedrag supporters'

Arsenal trok de wedstrijd tegen United al voor rust naar zich toe door doelpunten van Nicolas Pépé en Sokratis Papastathopoulos. Opvallend was dat het publiek in het Emirates Stadium vol achter de ploeg stond, wat eerder dit seizoen niet altijd het geval was.

"Ik heb de spelers duidelijk gemaakt dat hun houding bepalend is voor de manier waarop de supporters zich gedragen", zei Arteta. "Als die houding negatief is, zullen de fans dat ook zijn. En bij een positieve mindset zal het publiek ons steunen. Tegen United zag je dat terug. Door de steun van de fans werd het spel ook beter."

Dat Arsenal in de tweede helft vooral moest tegenhouden, neemt Arteta op de koop toe. "We kunnen de intensiteit uit de eerste helft nog niet de hele wedstrijd volhouden. Dat komt nog wel. Ik heb heel erg genoten van de veerkracht van het team en de manier waarop ze voor elkaar door het vuur gingen. De uitdaging is nu om dit vast te houden."

Door de zege op United heeft Arsenal nog altijd zicht op de subtop. De dertienvoudig landskampioen staat momenteel op de tiende plek in de Premier League, maar het gat met nummer vijf Manchester United is slechts vier punten.

