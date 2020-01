José Mourinho zorgde tijdens de nederlaag van Tottenham Hotspur tegen Southampton (1-0) weer eens voor een opvallend moment. De Portugees kreeg geel, nadat hij verhaal was komen halen bij de keeperstrainer van de thuisploeg.

De manager van de 'Spurs' had het duidelijk niet naar zijn zin het St. Mary's Stadium, waar hij met zijn nieuwe ploeg al voor de vierde keer dit seizoen onderuitging. Mourinho stoorde zich vooral aan het tijdrekken van de 'Saints'.

Vlak nadat de gelijkmaker van Harry Kane terecht was afgekeurd wegens buitenspel, beende Mourinho naar de bank van Southampton, waarna hij iets tegen keeperstrainer Andrew Sparkes leek te zeggen. Arbiter Mike Dean toonde hem daarop de gele kaart.

"Die kaart was terecht", erkende Mourinho na afloop. "Ik kreeg hem omdat ik grof deed, maar ik deed grof tegen een idioot. Ik weet niet waarom ik zo grof deed, maar ik deed het, dus ik verdiende geel. Ik wisselde nare woorden met die man uit."

Ook de ballenjongens kregen het zwaar te verduren. "Die werden goed gecoacht om het spel te vertragen", vond de Portugees. "Southampton stond met tien man te verdedigen, was bijzonder agressief en maakte veel overtredingen. Dat leidde ertoe dat het spel vaak stillag en door alle vertragingen bleef er te weinig tijd over om te voetballen."

De Portugees maakte zich met regelmaat druk langs de zijlijn. (Foto: Pro Shots)

'Niet scheids maar VAR is de baas'

Ook de arbitrage moest het weer eens ontgelden. Zo vond Mourinho dat zijn ploeg een strafschop had verdiend na een vermeende overtreding op Dele Alli. De VAR trad echter niet op, tot onvrede van de coach.

"Ze kunnen de naam VAR beter veranderen naar VR, want het is niet bepaald een assistent. Ze kunnen het beter Video Referee noemen, want de VAR is de echte scheidsrechter. Die man op het veld is eerder de assistent van de VAR."

Extra tegenvaller voor Tottenham was het uitvallen van Kane, die direct na zijn afgekeurde treffer met een hamstringblessure van het veld moest. "Hij wil altijd spelen, elke minuut. Maar het ziet er niet goed uit, een hamstringblessure is altijd negatief. Maar of er iets kapot is, weet ik niet."

Door de zevende nederlaag in de Premier League staat Tottenham op de zesde plaats, met vier punten minder dan nummer vier Chelsea. Een plek in de top vier is belangrijk met het oog op plaatsing voor de Champions League.

