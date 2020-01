Alireza Jahanbakhsh heeft woensdag met een fraaie omhaal een punt gered voor Brighton & Hove Albion tegen Chelsea. Door de late treffer van de oud-speler van NEC en AZ werd het 1-1.

Het was voor Jahanbakhsh zijn tweede treffer in pas zijn derde duel dit seizoen. De Iraniër mocht in de 68e minuut invallen en maakte een kwartier later zijn prachtige doelpunt voor de thuisploeg.

César Azpilicueta werd na tien minuten de eerste doelpuntenmaker van het nieuwe decennium in de Premier League. De Spaanse verdediger van Chelsea tikte bij een hoekschop van dichtbij binnen.

Chelsea had zonder groots te spelen het duel lange tijd onder controle. Brighton, waar Davy Pröpper de hele wedstrijd meedeed op het middenveld, creëerde weinig grote kansen. De gelijkmaker van Jahanbakhsh kwam dan ook uit de lucht vallen.

Chelsea staat nog altijd op de vierde plaats in de Premier League. De beste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League. Brighton bivakkeert in de middenmoot.

Aston Villa wint ondanks VAR-ingreep

Anwar El Ghazi zag vanaf de reservebank hoe Aston Villa een belangrijke 1-2-zege boekte op Burnley. Daardoor neemt de ploeg uit Birmingham afstand van de degradatieplaatsen.

Aston Villa leek al vroeg op voorsprong te komen door een kopbal van Jack Grealish, maar de treffer werd na uitgebreide analyse van de beelden afgekeurd omdat er sprake was van enkele centimeters buitenspel. De laatste dagen was er in Engeland al vaker consternatie over het functioneren van de VAR, die voor veel oponthoud zorgt en op het oog geldige doelpunten annuleerde.

Veel last had Aston Villa niet van de afgekeurde treffer, want de ploeg speelde een sterke wedstrijd en won dankzij doelpunten van Wesley en Grealish in de eerste helft. Burnley kwam na rust niet verder dan een kopdoelpunt van Chris Wood: 1-2

Later op Nieuwjaarsdag worden er nog zeven duels gespeeld in Engeland.

