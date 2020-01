Arsenal heeft woensdag de altijd beladen topper in de Premier League tegen Manchester United met 2-0 gewonnen. Eerder op de dag maakten topploegen Leicester City en Manchester City geen fout, terwijl Tottenham Hotspur en Chelsea punten verspeelden.

Voor Arsenal was het de eerste zege onder het bewind van de nieuwe manager Mikel Arteta. De voormalig assistent-trainer van Josep Guardiola werd vorige maand aangesteld als opvolger van de ontslagen Unai Emery.

Tegen United had Arteta een basisplaats voor onder anderen Nicolas Pépé, de miljoenenaankoop die nog niet echt tot wasdom is gekomen. Juist die Ivoriaan zette de 'Gunners' al vroeg op voorsprong.

Nog voor rust verdubbelde Sokratis Papastathopoulos de score door uit een corner van dichtbij raak te schieten. In de tweede helft wist Arsenal de marge met succes te verdedigen, waardoor de ploeg nu tiende staat in de Premier League. United is de nummer vijf.

James Maddison (rechts) en Ayoze Pérez waren van grote waarde bij Leicester City. (Foto: Pro Shots)

Leicester eenvoudig langs Newcastle

Leicester City had eerder op de dag geen kind aan Newcastle: 0-3. Die ploeg moest al vroeg in de tweede helft met tien man verder. Er was al drie keer gewisseld toen ook Fabian Schär niet verder kon.

De stand was op dat moment al 0-2, nadat Leicester twee keer had geprofiteerd van fouten van Florian Lejeune. Eerst schoot Ayoze Pérez raak, daarna James Maddison. In de slotfase schoot invaller Hamza Choudhury de derde binnen.

Bij Newcastle viel Jetro Willems in de slotfase van de eerste helft geblesseerd uit. Hij zag er bovendien niet goed uit bij de 0-2, want hij bracht zijn eigen teamgenoot Lejeune in de problemen en die leverde de bal zo in.

Door de zege komt Leicester tot op tien punten van Liverpool, maar de koploper heeft nog twee duels tegoed, waaronder het thuisduel met Sheffield United op donderdag. Het heeft een punt meer dan Manchester City, dat een benauwde overwinning boekte.

De nummer drie won met 2-1 van Everton, dat sinds de komst van de nieuwe coach Carlo Ancelotti nog niet had verloren. Gabriel Jesus was de gevierde man aan de kant van de regerend landskampioen. De Braziliaan was na rust twee keer trefzeker. Everton kwam via Richarlison terug tot 2-1, maar een punt zat er niet in voor de bezoekers.

Gabriel Jesus bezorgde Manchester City de volle buit. (Foto: Pro Shots)

'Spurs' en Chelsea verspelen punten

Tottenham Hotspur verloor met 1-0 bij Southampton, waar Danny Ings de matchwinner werd. Het was al het dertiende doelpunt van het seizoen voor de spits.

De ploeg van manager José Mourinho is door de nederlaag met dertig punten zesde, terwijl Southampton met maar vijf punten minder de nummer elf is.

Jahanbakhsh redde eerder op de dag met een fraaie omhaal een punt voor Brighton & Hove Albion tegen Chelsea. Door de late treffer van de oud-speler van NEC en AZ werd het 1-1.

Het was voor Jahanbakhsh zijn tweede treffer in pas zijn derde duel dit seizoen. De Iraniër mocht in de 68e minuut invallen en maakte een kwartier later zijn prachtige doelpunt voor de thuisploeg.

César Azpilicueta werd na tien minuten de eerste doelpuntenmaker van het nieuwe decennium in de Premier League. De Spaanse verdediger van Chelsea tikte bij een hoekschop van dichtbij binnen. Chelsea staat nog altijd op de vierde plaats in de Premier League. Brighton bivakkeert in de middenmoot.

Alireza Jahanbakhsh scoorde op fraaie wijze tegen Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Aston Villa wint ondanks VAR-ingreep

Anwar El Ghazi zag vanaf de reservebank hoe Aston Villa een belangrijke 1-2-zege boekte op Burnley. Daardoor neemt de ploeg uit Birmingham afstand van de degradatieplaatsen.

Aston Villa leek al vroeg op voorsprong te komen door een kopbal van Jack Grealish, maar de treffer werd na uitgebreide analyse van de beelden afgekeurd omdat er sprake was van enkele centimeters buitenspel. De laatste dagen was er in Engeland al vaker consternatie over het functioneren van de VAR, die voor veel oponthoud zorgt en op het oog geldige doelpunten annuleerde.

Veel last had Aston Villa niet van de afgekeurde treffer, want de ploeg speelde een sterke wedstrijd en won dankzij doelpunten van Wesley en Grealish in de eerste helft. Burnley kwam na rust niet verder dan een kopdoelpunt van Chris Wood: 1-2.

Het laaggeklasseerde Watford boekte tegen Wolverhampton Wanderers een broodnodige zege: 2-1. Gerard Deulofeu en Abdoulaye Doucouré scoorden voor de ploeg, die nog altijd voorlaatste staat. Pedro Neto deed wat tegen, waarna Watford met tien man (Christian Kabasele kreeg rood) standhield.

West Ham United boekte onder de nieuwe manager David Moyes direct een klinkende zege. Bournemouth werd met liefst 4-0 verslagen, mede dankzij twee doelpunten van clubicoon Mark Noble.

Jairo Riedewald pakte met Crystal Palace een punt bij Norwich City, waar Tim Krul op doel stond. In de slotfase zorgde invaller Connor Wickham voor de 1-1 namens Palace, al had de spits daar wel de hulp van de VAR voor nodig.

