In Tokio is op Nieuwjaarsdag het Olympisch Stadion officieel in gebruik genomen. De Japanse clubs Vissel Kobe en Kashima Antlers speelden de finale van de Emperors Cup, die Kobe met 2-0 won. Op 24 juli beginnen hier de Olympische Spelen.

Het stadion biedt plaats aan ruim 80.000 toeschouwers en staat op de plek van het oude Olympisch Stadion dat werd gebruikt voor de Spelen van 1968. Dat werd in zijn geheel gesloopt en in 2015 werd begonnen met de bouw van het nieuwe stadion. Met de nieuwbouw was zo'n 1,12 miljard dollar gemoeid. (Alle foto's zijn van Pro Shots)

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de finale van het WK rugby in november in het nieuwe Olympisch Stadion gespeeld zou worden, maar de bouwwerkzaamheden liepen uit. Daardoor werd het stadion woensdag geopend met de bekerfinale tussen Vissel Kobe en Kashima Antlers.

Het eerste doelpunt in het stadion was een eigen treffer van verdediger Tomoya Inukai van Kashima.

Vissel Kobe won de finale met 2-0 en mocht na afloop feestvieren in het nieuwe stadion.

Bij Vissel Kobe speelden de Europese oud-topspelers Andrés Iniesta, Thomas Vermaelen, Lukas Podolski en David Villa mee. De Spaanse spits Villa speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière.