Patrick Joosten maakt het seizoen af bij Sparta. De Kasteelclub huurt de aanvaller voor een half jaar van FC Utrecht, zo maakten de Rotterdammers dinsdag bekend.

Joosten sluit per direct aan bij de Kasteelclub. Of Sparta een optie tot koop heeft bedongen in het huurcontract, is niet bekendgemaakt. Joosten beschikt bij FC Utrecht over een aflopend contract.

"Patrick is een multifunctionele speler. Hij kan als aanvallende middenvelder uit de voeten, maar ook eventueel als tweede spits", zegt technisch directeur Henk van Stee op de website van Sparta.

"Hij is technisch vaardig en heeft diepte in zijn spel. Er was veel belangstelling voor hem van andere Eredivisie-clubs, maar we zijn blij dat hij voor Sparta heeft gekozen om ons te versterken tot het einde van dit seizoen."

Joosten kwam bij FC Utrecht nauwelijks aan spelen toe. De in Nijmegen geboren aanvaller was voornamelijk invaller in de ploeg van trainer John van den Brom. In de laatste vier wedstrijden voor de winterstop ontbrak hij om onduidelijke redenen in de wedstrijdselectie.

Patrick Joosten speelde op 27 oktober 2019 met FC Utrecht nog tegen Sparta. (Foto: Pro Shots)

Tweede winteraanwinst van Sparta

Het is de tweede keer dat Joosten wordt uitgeleend door FC Utrecht. De Domstedelingen verhuurden de 23-jarige linksbuiten in 2018 al voor één seizoen aan VVV-Venlo, waar hij een goede indruk achterliet met zes doelpunten en zes assists.

Joosten is de tweede winteraanwinst van Sparta. Eerder namen de Rotterdammers Michael Pinto over van Fortuna Sittard. De Luxemburgse linksback tekende een contract tot medio 2021 bij de Rotterdammers met de optie op nog een seizoen. Tegenover de komst van het duo staat het vertrek van Halil Dervisoglu naar het Engelse Brentford.

Sparta Rotterdam beschikt over goede papieren voor handhaving in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser, die afgelopen seizoen promoveerde naar het hoogste niveau, bezet de elfde plaats en staat acht punten boven de degradatiestreep.

