Derby County-manager Phillip Cocu laat Wayne Rooney donderdag zijn debuut maken, zo heeft hij maandag aangekondigd.

"Als een speler met zijn kwaliteiten, loopbaan en ervaring van Rooney beschikbaar is, dan moet je erg blij zijn dat hij hier is. Ik hoef niet te twijfelen om hem in de basisopstelling op te nemen", aldus Cocu na afloop van de 2-1-zege op Charlton Athletic.

De 34-jarige Rooney tekende in augustus een contract voor anderhalf jaar bij de club uit het Championship, het tweede niveau in Engeland. Omdat hij eerder in het jaar nog speelde bij het Amerikaanse DC United, is hij pas vanaf januari speelgerechtigd. De topscorer aller tijden van het Engelse elftal (53 goals) sloot in november al aan bij Derby County, als assistent van Cocu.

Cocu benadrukt dat Rooney donderdag thuis tegen Barnsley fit genoeg is om zijn eerste minuten te maken, ondanks dat de middenvelder ruim drie maanden geen wedstrijd speelde. "Maar hij heeft nog wel wat wedstrijden nodig."

"De verwachtingen zullen hoog zijn wanneer hij speelt, maar we moeten hem wat wedstrijden geven om zijn minuten op te bouwen en zijn plek in het team te vinden. Misschien is het niet ideaal om zo met hem te starten, maar het is belangrijk dat hij zo snel mogelijk meedoet zodat we het team kunnen vormen."

Phillip Cocu won maandag voor het eerst in ruim een maand met Derby County. (Foto: Pro Shots)

Cocu 'extreem gelukkig' na zege

Met Rooney hoopt Derby County verder uit het dal in het Championship te kruipen. Dankzij de 2-1-overwinning op Charlton Athletic kwam er maandag een einde aan een reeks van zeven wedstrijden zonder overwinning.

"Ik ben enorm trots op hoe we hebben gepresteerd in de tactische discipline. We verdedigden goed met tien tegen elf", doelde Cocu op de rode kaart van Krystian Bielik in de zeventiende minuut.

Derby County bezet de zeventiende plaats in het Championship. De club liep vorig jaar nog op het nippertje promotie naar de Premier League mis. Op Wembley verloren 'The Rams' de finale van de play-offs van Aston Villa (2-1).