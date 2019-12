NAC Breda heeft dinsdag trainer Ruud Brood ontslagen. De 57-jarige coach moet al na negen maanden vertrekken vanwege teleurstellende resultaten en een gebrek aan vertrouwen bij de directie en de spelersgroep.

Ook assistent-trainer Regillio Vrede moet per direct het veld ruimen bij NAC, dat op zoek gaat naar een nieuwe coach. Tot die tijd neemt de pas 32-jarige assistent Willem Weijs de honneurs waar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Brood werd in maart aangesteld als interim-coach na het vertrek van Mitchell van der Gaag. Hij slaagde er niet in de kwakkelende club voor de Eredivisie te behouden, maar NAC besloot het contract van Brood desondanks met twee jaar te verlengen.

NAC begon nog goed aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Van de eerste negen wedstrijden werden er zeven gewonnen, waardoor de Brabanders de eerste periodetitel en daarmee deelname aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie veiligstelden.

De laatste maanden waren de resultaten minder aansprekend. Van de laatste tien competitieduels werden er slechts drie gewonnen, waardoor de 'Parel van het Zuiden' is afgezakt naar de zesde plek op de ranglijst met een achterstand van elf punten op koploper SC Cambuur.

Ruud Brood kon NAC de laatste tijd niet aan goede resultaten helpen. (Foto: Pro Shots)

Eisenga: 'In spelersgroep ontbreekt chemie en vertrouwen'

Volgens algemeen directeur Luuc Eisenga kon hij niet anders dan Brood ontslaan. "Het succes van het behalen van de eerste periode heeft niet kunnen verbloemen dat we in de ontwikkeling op individueel niveau alsmede de ontwikkeling van het team meer hadden verwacht", zegt hij op de site van de club.

"Bovendien zagen we bij een te groot deel van de jonge spelersgroep het ontbreken van noodzakelijke chemie en vertrouwen. Met Willem Weijs hebben we iemand die de club kent. Aan hem vertrouwen we deze interim opdracht toe."

Het was de tweede keer dat Brood deel uitmaakte van de technische staf van NAC. Van 1997 tot 2004 fungeerde hij als assistent-trainer bij de Brabanders, een rol die hij tussen 2015 en 2018 ook bekleedde bij PSV. Als hoofdcoach was Brood eerder werkzaam bij Helmond Sport, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC en NEC.

Weijs zal donderdag beginnen aan zijn nieuwe rol als interim-trainer. NAC vertrekt dan naar Spanje voor een trainingskamp van zes dagen en hervat de competitie op vrijdag 10 januari met een uitwedstrijd tegen middenmoter Helmond Sport.

